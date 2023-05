Verena Schäffer (Grüne) warnt vor rechten Straftaten

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Auch wenn die Zahlen in Wetter, Herdecke drastisch gesunken sind, fordert die Landtagsabgeordnete Wachsamkeit gegen Straftaten von Rechts.

Die warnt vor den gesellschaftlichen Folgen des Rechtsextremismus. Die Grünen haben beim nordrhein-westfälischen Innenministerium die Zahlen für politisch rechts motivierte Straftaten im Jahr 2022 angefragt. Nach Angaben Schäffers sind sie landesweit um fünf Prozent gegenüber 2021 gestiegen.

Zu diesen politisch motivierten Vergehen zählen rassistische, islamfeindliche, antisemitische und andere menschenverachtende Taten. „Der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere vielfältige demokratische Gesellschaft“, sagt Schäffer, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag und Innenexpertin ihrer Fraktion ist. Besonders besorgniserregend sei der hohe Anteil von Hasskriminalität, wodurch Menschen im Alltag Rassismus und Diskriminierung erfahren würden, so die 36-Jährige aus dem Wahlkreis Witten/Herdecke.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis sank die Zahl der Straftaten gegen den Landestrend von 48 auf 43. In Wetter notierten die Behörden zwei Fälle im Jahr 2022, nachdem es beispielsweise 2017 und 2018 noch jeweils sieben sowie 2020 sechs Eintragungen gab (keinen Fall in 2019). In Herdecke registrierte das Innenministerium im vergangenen Jahr eine rechts motivierte Straftat, 2020 waren es noch elf, 2012 keine einzige. Die weiteren Werte in den beiden Ruhrstädten variieren, in den vergangenen zehn Jahren blieben diese aber bis auf eine besagte Ausnahme einstellig.

Die zurückgehenden beziehungsweise gleichbleibenden Zahlen dürfen laut Schäffer nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Menschen alltäglich mit menschenverachtenden Äußerungen und Angriffen konfrontiert würden. „Wir müssen dafür sorgen, dass Rassismus nicht unwidersprochen bleibt und sich alle Menschen überall im EN-Kreis sicher fühlen können“, so die Grünen-Politikerin.

Die schwarz-grüne Koalition wolle deshalb konsequent gegen Rassismus vorgehen. Dafür werde eigens eine Landesantidiskriminierungsstelle eingerichtet.

