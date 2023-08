Freizeit Verkaufsoffener Sonntag mit buntem Kinderfest in Wetter

Wetter. Rund um das Ruhrtal Center wird es am kommenden Wochenende bunt. Es gibt ein großes Live-Programm.

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg und nun steht die Fortsetzung bevor: Am Sonntag, 27. August, von 13 bis 18 Uhr, lädt die Stadt Wetter (Ruhr) in Zusammenarbeit mit dem Ruhrtal Center und dem Stadtmarketing für Wetter e.V. erneut zu einem fröhlichen Kinderfest ein, der gleichzeitig auch einen verkaufsoffenen Sonntag bereithält.

Unvergessliche Momente

Das Live-Programm 13 - 14 Uhr: Karibuni Weltmusik (auf der Aktionsfläche) 14.30 - 14.45 Uhr: Auftritt Duo Artistico (auf der Aktionsfläche) 15 - 15.30 Uhr: Kinder-Yoga (auf der Aktionsfläche) 15 - 15.45 Uhr: Lesung von Frau Meß, die Goldmarie (in der Stadtbücherei) 15.45 - 16 Uhr: Auftritt Duo Artistico (auf der Aktionsfläche) 16 - 16.45 Uhr: Lesung von Frau Meß, die Goldmarie (in der Stadtbücherei) 16 - 17.30 Uhr: Jonglage Workshop (auf der Aktionsfläche)

Ein Tag, der die ganze Familie in die Innenstadt lockt, und für unvergessliche Momente sorgt. Das vielseitige Angebot des vergangenen Jahres findet seine Fortsetzung: Kinder und Eltern können sich auf ein breites Spektrum an Unterhaltung und Aktivitäten freuen. Das Organisationsteam sowie zahlreiche Wetteraner Vereine und Institutionen haben erneut Hand in Hand gearbeitet, um Kindern und Familien einen abwechslungsreichen Nachmittag voller Spaß zu bescheren. Die kleinen Besucher können sich bei den Bewegungsangeboten austoben oder beim Bastel- und Malworkshop kreativ werden. Auf der Rasen-Aktionsfläche vor dem Ruhrtal Center wird das Publikum durch die Band „Karibuni“ unterhalten oder beim mitreißenden Live-Programm selbst einbezogen.

Auszeit für die Eltern

Während die Kinder beim Kinderschminken ihr Gesicht professionell bemalen lassen können, haben die Eltern währenddessen die Gelegenheit, nach Herzenslust durch das Ruhrtal Center oder die Geschäfte der Kaiserstraße zu bummeln. Auch die Stadtbücherei hat in der Zeit geöffnet und bietet neben einem Bücherbasar und „Lesezeichen basteln“, eine Märchenlesung mit dem Titel „Mangos für das Krokodil“ an. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Knusprige Pommes

Das vielfältige Angebot reicht vom duftenden Kaffee und verlockenden Kuchen über erfrischende Kaltgetränke bis hin zu süßen und herzhaften Crêpes sowie der beliebten Currywurst mit knusprigen Pommes.

