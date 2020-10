Verletzte bei Unfall in Volmarstein – B234 länger gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter und weitere Einsatzkräfte sperrten am Mittwochnachmittag die Schwelmer Straße in Volmarstein nach einem Unfall ab.

Volmarstein. Zwei Verletzte: Zwei Pkw kollidieren Mittwochnachmittag auf der B234 in Wetter. Die Schwelmer Straße blieb daher für den Verkehr länger gesperrt.

Zu einem Verkehrsunfall rückte die Freiwillige Feuerwehr Wetter am Mittwochnachmittag aus. Auf der Schwelmer Straße in Volmarstein hatte es nahe des neuen Kreisverkehrs „gekracht“, zwei Autos waren den Angaben zufolge an der Kollision auf der Bundesstraße 234 beteiligt. Zwei Verletzte kamen in umliegende Krankenhäuser.

Mitglieder der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Das übernahm schlussendlich eine Fremdreinigungsfirma aus Hagen, die aber noch anderweitig beschäftigt war.

Auch aus diesen Grünen blieb die Schwelmer Straße bzw. B234 nahe der Gevelsberger Stadtgrenze über Stunden und bis in die Abend hinein gesperrt.