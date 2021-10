Kultur Vernissage am Kiosk in Wetter mit Sofa auf dem Gehweg

Mit einiger Verwunderung passierten einige Spaziergänger am Samstagmittag den Kiosk an der Ecke der Gustav-Vorsteher-Straße. Ein Sofa war dort neben einem Schaukelsessel aufgebaut. Ein Tisch mit verschiedenen Pflanzen stand auf einem kleinen Teppich. Zwischen zwei Straßenschildern waren Leinen gespannt, an denen Zeichnungen hingen. Eine kleine Gruppe junger Leute machte Musik. Hintergrund dieser ungewöhnlichen Szene war die Vernissage zum Thema „Erschließung des Lebensraums“ der jungen Künstlerin Ailis Krurup.

„Ich wohne hier gegenüber vom Kiosk in einer WG“, erklärt sie. Während des Lockdowns zeichnete die Kunststudentin verschiedene Dinge, die sie in ihrem Zimmer zu Hause erblickte. Überwiegend waren das Pflanzen, aber auch Einrichtungsgegenstände. Dann kam die Anfrage, ob sie nicht auch den Kiosk verschönern wolle, ebenso wie sie es bereits mit einer Säule an der Kaiserstraße getan hatte. Krurup musste nicht lange überlegen und machte sich ans Werk.

Am Samstag präsentierte sie ihre Lockdown-Zeichnungen nun gemeinsam mit dem Kunstwerk am Kiosk in gemütlicher Atmosphäre. „Ich finde, so etwas fehlt in Wetter“, meinte Krurup auf die ungewöhnliche Art der Präsentation angesprochen, die eigentlich eher in Großstädten wie Köln oder Berlin zu vermuten wäre. „Alle Spaziergänger schauen interessiert, aber die Hemmschwelle scheint doch noch ziemlich groß“, stellte die Künstlerin fest.

Doch Krurup will es nicht bei diesem ersten Versuch, den Lebensraum Wetter offener und bunter zu gestalten, belassen. „Das Wetter wird jetzt in den nächsten Wochen nicht so schön, dass wir das weiter draußen machen könnten, aber vielleicht schließe ich mich ja mit dem Verein Gundermann und Kinder zusammen, die haben ja jetzt einen Raum an der Königstraße“, überlegt Krurup, bevor sie sich wieder ihren Gästen widmet.