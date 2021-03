Vernissage in den Wäldern von Wetter mit Kinderbildern

Wetter. Die Volmarsteiner Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz plant eine Ausstellung mit gemalten Kinderbildern zum Thema Wald.

Der Aufenthalt in der Natur ist aktuell sehr beliebt, was nicht nur an der Pandemie liegt, sondern ebenfalls mit dem anstehenden Frühling zusammenhängt. Viele Menschen zieht es in die Wälder. Da kann es manchmal ganz schön voll und für Tiere und Pflanzen, die im Wald leben, auch ganz schön stressig werden. Die Volmarsteiner Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz hat sich deshalb ein neues Projekt ausgedacht. Es soll konkret die Bedürfnisse der Kinder im Hinblick auf Wälder aufzeigen und für einen behutsamen Umgang mit der Natur sensibilisieren.

Aufmerksamkeit für den Wald

Am 21. März ist nicht nur Frühlingsanfang, sondern auch der internationale Tag des Waldes. Und das bereits seit 1971. Der Tag des Waldes wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. An diesem Tag möchte Peitz die Aufmerksamkeit auf die Wälder der Stadt legen. Viele Menschen genießen ihre Freizeit im Wald, gehen dort spazieren, walken, joggen oder fahren Rad. Und weil der Wald von so vielen Menschen auf unterschiedlichste Weise genutzt wird, ist es oft schwer, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen.

„Darüber hinaus dürfen wir die Tiere und Pflanzen nicht vergessen, die dort leben. Eine Herausforderung für alle“, sagt Peitz. Deshalb lädt sie alle Kinder ein, an der Malaktion zum Tag des Waldes mitzumachen und fordert auf: „Werde kreativ! Male ein Bild von Deinem Wald.“ Es gibt vier Kategorien, zu denen Bilder gemalt werden können: 1. Was machst du am liebsten im Wald? 2. Was findest du im Wald besonders schön? 3. Was stört dich manchmal im Wald? 4. Wie sieht dein Wunschwald aus?

Geplant ist es, möglichst viele der eingereichten Bilder an Holzschilder anzubringen und an verschiedenen Waldrändern in Wetter in Szene zu setzen. Sie sollen den Besuchern zeigen, was Kinder am Wald schätzen und sie dazu motivieren, pfleglich und behutsam mit unserer Natur umzugehen. Die Bedürfnisse der Kinder können darüber hinaus auch in Folgeaktionen zum Thema Natur- und Umweltschutz aufgegriffen werden.

Alle Bilder auf der Homepage

Alle Bilder werden auf der Homepage www.gruenschnabel-natur.de in der Waldgalerie veröffentlicht. Auf der Homepage werden auch die Ausstellungsorte bekannt gegeben. Schulen oder Kindergärten können die Bilder auch sammeln. Janina Peitz holt sie gerne ab. Die Schilder mit den Bildern werden in der Woche ab dem 29. März aufgestellt. Bis Ende April 2021 können die Bilder dann bewundert werden.