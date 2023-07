Verschwundene Skulptur: Leser macht Stadt Wetter Vorwürfe

Die verschwundene Skulptur am Stadtsaal schein niemanden zu interessieren, meint Leser Thorsten Schmitz.

Leser Thorsten Schmitz wirft der Stadt Wetter Nachlässigkeit vor, wenn es ums Allgemeingut wie die verschwundene Skulptur am Stadtsaal geht.

Wetter. Thorsten Schmitz beklagt in seinem Leserbrief, dass die Stadt sich nur kümmere, wenn sie den Bürgern ans Portemonnaie will:

Früher gab es Menschen in der Stadtverwaltung, die waren Wetteraner und haben sich um Angelegenheiten umgehend gekümmert. Heute liest man (nicht nur zu der Skulptur): „Die Verwaltung geht davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat.“

Stellt sich dann nach Monaten oder Jahren heraus, dass doch nicht alles seine Richtigkeit hatte, ist es verständlicherweise zu spät, um einen Sachverhalt aufzuklären. Hätten echte Wetteraner Stadtmitarbeiter umgehend bei und mit der Firma nach der Skulptur gesucht, hätten sich zeigen lassen, wo sie eingelagert gewesen sein sollte, hätte man vielleicht die Skulptur entweder damals gefunden oder aber noch frische Spuren des Diebstahls gehabt.

Das man nun, nach Jahren, keine Anhaltspunkte mehr hat, wer der Firma die Skulptur aus dem Lager entwendet hat, dürfte jedem einleuchten. Oder ist die Skulptur damals, so wie das untere Drittel des Schwungrades am Harkortsee, dem Schrotthandel überantwortet worden?

Wenn die Verwaltung doch bloß so nachlässig zu Gunsten des Bürgers wäre, wenn irgendwelche Kleinigkeiten zu Ordnungsvergehen führen oder Außengastronomie die genehmigten Flächen zu Gunsten der Bürger um wenige Zentimeter überschreiten. Aber da geht es ja nicht um Allgemeineigentum sondern um Einnahmen der Stadt, da ist jeder Cent wichtig.

Aber Kunstwerke, die allen Bürgern gehören sind wohl nicht so wichtig. Man kann nur hoffen, dass Wetter sich ein Beispiel an Herdecke nimmt und ebenfalls kurzfristig ein öffentliches Verzeichnis aller stadteigenen Kunstwerke und Denkmäler erstellt. Vielleicht zusätzlich aller öffentlichen Kunstwerke, auch wenn diese wie die Harkortskulptur in der Freiheit von einem privaten Verein aufgestellt wurden.

Thorsten Schmitz,

Wetter

