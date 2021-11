Verwirrung am gesperrten Westender Weg wegen Busstrecken

Ende. Baustelle Westender Weg: Die Buslinie 376 fährt nicht durch Endes Dorfmitte und am Friedhof vorbei. Weitere Änderungen stehen ab 24. November an.

Nach verwirrenden und teils falschen Mitteilungen zu den Verkehrsauswirkungen wegen der Asphaltarbeiten am Westender Weg herrscht seit Dienstag nun Klarheit. Seit dem frühen Morgen ist das Teilstück zwischen dem Kreisverkehr Am Berge nahe der Sparkasse/Rewe Symalla und dem Abzweig zur Ender Talstraße (Hellbracke) gesperrt, damit die Vorbereitungen zur Fahrbahnsanierung beginnen konnten.

Seither können weder Autos noch Busse über diese vielbefahrene Strecke zur Anbindung der Ender Dorfmitte rollen. Für die wichtige Herdecker Linie 376 heißt das: Fahrgäste müssen in den nächsten Wochen mit einer veränderten Routenführung rechnen. Das wäre kein Problem, allerdings fallen nun vier Haltestellen weg.

Änderungen für Haltestellen an B54

Da die Busfahrer der Linie 376 wegen des gesperrten Westender Wegs über die Ender Talstraße ausweichen müssen und erst am Abzweig an der KfZ-Werkstatt Gwose auf die Bundesstraße stoßen können, entfallen nun vier Haltepunkte: Ender Friedhof und Ender Mitte sowie an der B54 die Stopps Gahlenfeldstraße und Herdecker Bach.

Wegen des gesperrten Westender Wegs fahren Busse der Linie 376 übergangsweise über die Ender Talstraße nach Herdecke. Foto: Wiebke Molzahn

Auch Fahrten der Linie 564 sind von der Baustelle betroffen, diese Busse werden nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) über die Wittener Landstraße umgeleitet. Auch auf dieser Linie entfallen die Haltestellen Ender Friedhof und Ender Mitte. Zusätzlich angefahren werden wiederum die Haltepunkte Gahlenfeldstraße und Herdecker Bach, da die Route dieser Linie eine andere ist als jene des Busses 376.

Ausweichstrecke Ender Talstraße

Die Einsatzwagenfahrten der Linie E64 von bzw. zum Schulzentrum Bleichstein werden während des ersten Bauabschnitts den Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Eicklohweg und Gemeinschaftskrankenhaus planmäßig bedienen, so die VER.

Zunächst hatte die Bogestra, die für die Linie 376 verantwortlich ist, mitgeteilt, dass diese nun nicht am Eicklohweg, Huser Feld und am Rostesiepen halten könne. Das stimmt nicht, genannte drei Punkte werden in den nächsten Tagen regulär in beiden Fahrtrichtungen bedient.

Kreisverkehr an einem Tag komplett abgeriegelt Während der Bürgerbus von der Baustelle nicht betroffen ist, bleibt der obere Teil des Kreisverkehrs Am Berge befahrbar. Nur am 14. November wird der Kreisel komplett gesperrt. Grund: An diesem Sonntag gibt es keinen Verkehr zu Rewe Symalla.



Die Schwierigkeit ergibt sich, so teilt es die Stadt Herdecke auf Anfrage mit und räumt „Kommunikationsfehler“ ein, durch Änderungen im Ablaufplan. Bis zum 24. November steht im unteren Teilstück der aktuellen Baustelle der Abzweig zur Hellbracke und der Zubringer zur Ender Talstraße zur Verfügung. Somit können die Busse wie gewohnt durch Westende und dann an der Kurve ins Ender Tal rollen. Als letzte Maßnahme der Arbeiten erhält dann aber auch dieses Wegstück eine neue Deckschicht. Ab dem 24. November muss die Linie 376 voraussichtlich für vier oder sechs Tage nach dem Halt am Gemeinschaftskrankenhaus hinunter zur Ender Talstraße fahren und kommt dann nicht in Westende an den Haltestellen Eicklohweg, Huser Feld oder am Rostesiepen vorbei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter