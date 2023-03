Viel bewegt: Seit 40 Jahren Grüne Frauenpolitik im Bundestag

Herdecke/Berlin. Irmingard Schewe-Gerigk von den Grünen aus Herdecke war lange Jahre dabei. Was die Frauen im Parlament geschafft haben und wo es noch klemmt

Den diesjährigen Weltfrauentag hat die grüne Bundestagsfraktion zum Anlass genommen, Erfolge 40 Jahre grüner Frauenpolitik im Bundestag zu würdigen. 15 Jahre davon hatte die Herdeckerin Irmingard Schewe-Gerigk diesen Politikbereich maßgeblich verantwortet.

So konnte sie den 200 Anwesenden über den Erfolg berichten, aus der Opposition heraus gegen die damalige Mehrheit von CDU und FDP die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen. „Dies war nur durch das engagierte und mutige Verhalten der Frauen aller Fraktionen möglich“, berichtete Schewe-Gerigk. Auch das Gewaltschutzgesetz mit einem Betretungs- und Kontaktverbot sei zu einem wichtigen Instrument im Kampf gegen Gewalt an Frauen geworden. Mussten früher die Geschlagenen mit ihren Kindern die Wohnung verlassen, sei es mit dem Gesetz zu dem Paradigmenwechsel gekommen: „Wer schlägt, muss gehen“.

Trotzdem habe sich die Anzahl der in einem Frauenhaus Zuflucht Suchenden nicht reduziert und reiche auch heute bei weitem noch nicht aus. Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis müssten immer wieder Frauen abgewiesen werden, weil es nicht genügend Plätze gebe.

Gute Nachrichten seien aber soeben aus dem Europaparlament gekommen. Dort habe der Haushaltsausschuss Anfang März Gelder für die Verdreifachung der Frauenhausplätze in Deutschland beschlossen. Das würde für den Ennepe-Ruhr-Kreis statt der 25 zur Zeit bestehenden Plätze für Frauen und Kinder bedeuten, dass demnächst 75 Familienplätze zur Verfügung stünden.

