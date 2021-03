Dr. Sabine Federmann (2. v. re.) überreichte des Pokal an das Sieger-Team (v. li. Mareike Zarges, Stephan Wirz, Bert Grabowski und Leonie Skiba).

Wettbewerb Viel Bewegung in der Evangelischen Stiftung Volmarstein

Volmarstein. Schon einmal daran gedacht von Wetter nach Hamburg zu laufen? Die Mitarbeiter der Stiftung Volmarstein haben das sogar getan.

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist stark in Bewegung. Beim einem Gehwettbewerb schafften 298 Mitarbeiter und 44 Teams die virtuelle Stecke von Volmarstein nach Hamburg. Für die Teilnehmer gab es tolle Preise zu gewinnen. „Klasse, dass sich so viele mit Begeisterung beteiligt haben“, freute sich Dr. Sabine Federmann, Theologische Vorständin der Stiftung.

Die ersten drei Teams freuen sich jeweils über einen Wochenend-Trip. Gewinner sind „Der alte Wolf und die wilden Geißlein“. Stephan Wirz, Leonie Skiba, Mareike Zarges und Bert Grabowski dürfen gemeinsames ein Wochenende in Hamburg verbringen. Die Lehrkräfte des Werner-Richard-Berufskollegs hatten sich dafür mächtig ins Zeug gelegt: Mit Wanderungen, Joggen, Kickboxen oder Radfahren schafften sie pro Person bis zu 60.000 Schritte am Tag. „Danach ging aber auch nichts mehr“, erzählt Stephan Wirz lachend. Höhepunkt des Wettbewerbs war für das Team die gemeinsame Wanderung von Volmarstein nach Wuppertal – inklusive „Pizza to go“. „Dabei kommt man mit den Kollegen ganz anders ins Gespräch, als immer nur kurz im Lehrerzimmer“, berichtet Mareike Zarges. Sogar der „alte Wolf“ Bert Grabowski kam auf Strecken von rund 100 Kilometern pro Woche. Auch nach dem Wettbewerb bleiben die Kollegen sportlich: Inzwischen trifft sich eine Zoom-Sportgruppe zweimal pro Woche.

Die „BBW – Laufleute“ kamen als zweite Gruppe in Hamburg an und freuen sich auf ein Wochenende in Bremen. Im Team waren Christian Henning, Jürgen Katzer, Adam Jelen, Jasmin Bauszas, Anne Marie Krätzig. Die „Runners“ (Platz drei) fahren gemeinsam nach Münster. Zum Team gehören Gustav Küpper, Andreas Emmel, Eugen Baginski, Nicole Lobermeier und Jürgen Berkey. Dr. Sabine Federmann überreichte den Sieger-Teams jetzt die Pokale.

Der Vorstand der Stiftung verloste außerdem unter allen sportlichen Kollegen, die die Strecke nach Hamburg geschafft haben, auch noch zusätzliche Preise. Christiane Chrobok, Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung, gewann ein E-Bike im Wert von bis zu 3000 Euro. Und Katharina Groß, Krankenschwester im Hasper Krankenhaus, gewann ein Smart-Phone im Wert 400 Euro.