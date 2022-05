Auszeichnung Viel Gutes in Herdecke: Bundesverdienstkreuz an Angela Voith

Herdecke. Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Privatuni, Förderschule in Ende: Angela Voith hat das Bundesverdienstkreuz erhalten und „viel Gutes getan“.

Viel erlebt, viel angestoßen, viel umgesetzt: Angela Voith kommt nicht aus Herdecke, hat hier aber einiges bewirkt. Und das auf besondere Art und Weise: Als „tatkräftig, herzlich und bescheiden“ beschreibt sie der Ennepe-Ruhr-Kreis aus aktuellem Anlass. Die 79-Jährige hat das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, so der Originaltitel, erhalten.

„Sie haben in Ihrem Leben außerordentlich viel Gutes getan. Dabei haben Sie nie groß darüber gesprochen, sich nie selbst in den Vordergrund gedrängt. Vielmehr hatten und haben Sie als selbstlose Förderin immer das Wohl der anderen im Sinn. Ihre Tatkraft, Ihre Herzlichkeit, Ihre Bescheidenheit sind außergewöhnlich“, würdigte der Landrat Olaf Schade.

Familie stammt aus Heidelberg

Die Geehrte gehört zur Heidelberger Unternehmensfamilie Voith, der neben ihren Kunden auch das Wohl der Mitarbeitenden und die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft am Herzen liegt. Daher lautet der Leitsatz der 1953 gegründeten Hanns-Voith-Stiftung „Unternehmerischer Erfolg verpflichtet“. Der Landrat: „Dank dieses Leitsatzes darf sich auch der Ennepe-Ruhr-Kreis über renommierte Projekte freuen, die sich im Laufe der Jahrzehnte aus zunächst wegweisenden Ideen entwickelt haben und heute über die Kreisgrenzen hinaus strahlen.“ Drei Beispiele ragen heraus: das hiesige Gemeinschaftskrankenhaus, die Universität Witten-Herdecke und die Förderschule Altes Pfarrhaus in Ende.

Als Allgemeinmedizinerin zählte Voith 1969 zur Gruppe von Ärzten, die das Krankenhaus in Westende gründeten. Neben der medizinisch-inhaltlichen Mitgestaltung war sie als wesentliche Mäzenatin und Vermittlerin zu Geldgebern aktiv. Nach und nach konnte so aus der anfänglichen Utopie eines „anderen Krankenhauses“ Realität werden. „Inzwischen weiß jeder: In diesem bekannten und beliebten Haus haben sowohl die moderne Schulmedizin als auch die anthroposophische Medizin ihren Platz“, sagte Schade in seiner Laudatio.

Waldorf-Einrichtungen gegründet

Das Gemeinschaftskrankenhaus gilt als Keimzelle der Universität Witten/Herdecke. Bei deren Gründung 1982 war Angela Voith erneut als engagierte und tatkräftige Unterstützerin aktiv. Eng verbunden ist ihr Name auch mit dem ersten Waldorfkindergarten in Herdecke sowie den Waldorfschulen in Witten und Dortmund, mit dem Nordoff-Robbins-Zentrum für Musiktherapie in Witten und dem Fortbestehen mehrerer Demeter-Bauernhöfe.

Das Bundesverdienstkreuz als Orden und die Hintergründe Der Orden ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung und die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Ausgangspunkt für die Vergabe ist in vielen Fällen ein Hinweis von Weggefährten der Geehrten. Die Ordensanregung kann formlos erfolgen, sie sollte unter anderem auch Art und Umfang der Verdienste darstellen und Personen oder Organisationen nennen, die den Vorschlag kommentieren können. Seit der Stiftung 1951 durch Bundespräsident Heuss bekamen mehr als 260.000 Menschen den Orden als Würdigung für ihre politischen, wirtschaftlich-sozialen oder geistigen Leistungen sowie für Verdienste auf sozialen, karitativen und mitmenschlichen Feldern.

Und natürlich, so Schade mit Blick auf den Schauplatz der Ordensverleihung, mit dem Alten Pfarrhaus am Kirchender Dorfweg. In dieser Förderschule können Kinder, die bereits in jungen Jahren einen schwierigen Entwicklungsweg hinter sich haben, seit 2007 neuen Mut zum schulischen Lernen fassen. Das Angebot mit dem Schwerpunkt emotional-soziale Entwicklung stelle im EN-Kreis eine Besonderheit dar. Als langjährige und ehrenamtlich engagierte Schulärztin habe Voith den Bedarf erkannt, das Projekt initiiert und finanziell auf sichere Füße gestellt. „Ganz nebenbei“, unterstrich der Landrat, „wurde mit der Sanierung des Gebäudeensembles ein städtebauliches Kleinod in Kirchende geschaffen – und vom Neubau der Sporthalle am Kalkheck profitieren auch die Bewohner des Stadtteils.“

Schade erwähnte in seiner Laudatio auch die Leitungsverantwortung, die Voith über Jahre sowohl in der Stiftung Cultura als auch in der Hanns-Voith-Stiftung wahrgenommen hat. Der EN-Kreis dürfe sich glücklich schätzen, Menschen wie Angela Voith seine Bürger nennen zu dürfen.

Lob der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster würdigte die Geehrte als „großartige Frau“ und sprach von einem sehr berührenden Festakt, den der Schulleiter und das Kollegium im früheren Pfarrhaus vorbereitet hatten. Dort hatte auch Voiths jüngste Tochter liebevolle Worte über das engagierte und tatkräftige Leben ihrer Mutter gefunden. Strauss-Köster: „Sie sind mir ein Vorbild, und ich bin stolz darauf, dass sie so viele gute Taten in Herdecke vollbracht haben.“

Voith hat vier Kinder. Sie war mit dem Arzt und späteren Politiker Konrad Schily (Bruder des noch bekannteren Ex-Bundesministers Otto) verheiratet, der nach Gerhard Kienle als wichtige Kraft zur Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses galt und zweimal Präsident der Universität Witten/Herdecke war. Voith arbeitete lange als Schulärztin und in einer eigenen Praxis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter