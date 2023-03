Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in Gelsenkirchen: Soll sich Wetter an den Bodycams ein Beispiel nehmen? Die Diskussion läuft.

Öffentliche Sicherheit Viel Kritik an Bodycams für Mitarbeiter des Ordnungsamts

Wetter. Statt der teuren Anschaffung von Bodycams für Ordnungsamtsmitarbeiter in Wetter haben Leser eine Reihe anderer Vorschläge

Kontrovers wird auf unserer Facebook-Seite diskutiert, dass das Ordnungsamt Wetter Bodycams anschaffen will. Dennis Langenbach zum Beispiel meint: „Wenn man vielleicht in der ein oder anderen Situation etwas mehr Fingerspitzengefühl beweist, kann man gewisse Situationen auch entschärfen. Komisch, dass der vorherige Beamte keine Kameras brauchte. Erst seit der Neubesetzung sind diese scheinbar notwendig.“

Der User Patric Capp meint, es solle lieber geschult werden, „anstatt unsere Gelder für teure überflüssige Kameras raus zu werfen.“

Tim Eisenblätter äußert diese Meinung: „Man sollte vielleicht auch eher mal in Seminare und Schulungen investieren und deeskalierendes Verhalten trainieren, statt in einer mir bisher unbekannten herablassenden, arroganten und überheblichen Art in die Kommunikation einzusteigen. Ich glaube, da hat mittlerweile jeder seine Erfahrungen, mit zumindest einem Menschen, gemacht. Dann kann man sich Bodycams sparen. Dazu würde mich auch interessieren, ob bei den Ordnungsämtern der umliegenden Städten auch eine Notwendigkeit für Bodycams besteht.“

Haschi Basul schließt sich an: „Genau das habe ich auch gedacht. Habe selber schon einige Auftritte der Truppe auf diversen Festen miterlebt.“

Rapha Eickhoff findet: Das Problem an solchen Kameras ist, dass der Träger diese einfach ausschalten kann, wenn etwas nicht gefilmt werden soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter