"So sehen Straßen in Herdecke nach der Reparatur von Frostschäden aus!", schreibt Leser Reiner Feld vom Vaerstenberg: "Bitte zeigt doch mal der Öffentlichkeit wie die Stadt Herdecke ihre Straßen in Ordnung hält. In dieser Woche wurden die Frostschäden i.d. Straße "Vaerstenberg" repariert. So sieht es dann 2 Tage später wieder aus" So sein Kommentar.