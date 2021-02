Viele Haushalte in Herdecke eine Stunde ohne Strom

Herdecke. Herdecker Haushalte waren am Dienstagmorgen ohne Strom. Ein Kabel wurde bei Tiefbauarbeiten beschädigt.

Eine gute Stunde war in einigen Haushalten in Herdecke am Dienstagmorgen der Strom weg. Das betraf insbesondere die Region rund um den Herrentisch. Der Grund war der Ausfall eines 10.000-Volt-Erdkabels, das elf Trafostationen beliefert. Das Kabel wurde bei Tiefbauarbeiten an der Hauptstraße/Ecke An der Walkmühle, wahrscheinlich durch einen Bagger beschädigt. Das defekte Kabel wurde durch Mitarbeiter der Enervie repariert und alle Stationen wieder ans Netz genommen. Nun soll das Kabel zeitnah ausgetauscht werden. Laut Enervie führt das jedoch zu keiner Beeinträchtigung für die Stromkunden.