Zur Krötenwanderung bringen die Technischen Betriebe Herdecke (TBH) auch 2023 wieder einen Schutzzaun mit Eimern an der Ender Talstraße an

Verkehr Viele Straßen gesperrt: Amphibien wandern wieder in Herdecke

Herdecke. Wegen der anstehenden Krötenwanderung stehen Schutzmaßnahmen im Herdecker Stadtgebiet an. Das wirkt sich auf den Verkehr aus, vor allem nachts.

Jedes Frühjahr nehmen Kröten und Co. die gefährliche Wanderung zu ihren Laichgewässern auf sich. Dabei sind die Tiere in heutiger Zeit auf menschliche Hilfe angewiesen, so die Stadt Herdecke. Auf ihrem Weg aus den Winterquartieren zu den Gewässern müssen sie gefährliche Straßen überqueren. Damit die Amphibien ihre Reise möglichst sicher antreten können, werden wieder einige Schutzmaßnahmen im Herdecker Stadtgebiet getroffen.

Warnhinweisschilder und ein Amphibienschutzzaun als Teil der Schutzeinrichtungen werden ab Dienstag, 14. März, montiert und es gelten die folgenden Regelungen: Ein nächtliches Durchfahrverbot besteht für Nicht-Anlieger zwischen 19.30 und 7.30 Uhr für die Straßen Am Ossenbrink und Viermärker Weg. Die Straßen Im Kleff und In den Eichen werden wie jedes Jahr gesperrt. Am Wittbräucker Waldweg ermöglichen die positiven Erfahrungen aus den vergangenen Jahren erneut eine zeitliche Begrenzung der Sperrung auf die Dämmerungs- und Nachtstunden. Ab Dienstag gilt dort zunächst ein nächtliches Durchfahrverbot zwischen 18 und 7 Uhr.

Mit Beginn der Sommerzeit, ab Sonntag, 26. März, verschiebt sich die Sperrzeit und das Durchfahrverbot gilt zwischen 19.30 und 7.30 Uhr. An der Ender Talstraße gibt es wieder einen Schutzzaun, der ehrenamtlich betreut und täglich morgens sowie abends kontrolliert wird.

Dort werden Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, um auch die Helfenden, die in den Abend- und Morgenstunden die Eimer am Schutzzaun kontrollieren und die Amphibien zum Laichgewässer bringen, nicht zu gefährden.

