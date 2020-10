Viele Talente: Das hat ein Ahorn-Baum aus Wetter zu erzählen

Um was für eine Art Ahorn handelt es sich hier an der unteren Kaiserstraße, fragt die Lokalredaktion in Verbindung mit dem Grünschnabel und Buchhändler Günter Draht.

Wetter. Im Wald und an den Straßen in Wetter sind Ahorn-Bäume zu finden. Manche haben es nicht gerade leicht.

Einer der wohl bekanntesten Bäume, der die Straßen und Wälder unserer Stadt prägt, ist der Ahorn. Am auffälligsten ist seine handförmige Blattform und die intensive Färbung im Herbst. Im urbanen Raum wird der Ahorn vielfältig eingesetzt. Wir finden ihn als Schattenspender, schmückenden Zierstrauch, dichtgewachsene Hecke und wichtigen Lebensraum in den Wäldern und in der Stadt. Als Straßenbaum ist der Ahorn ebenfalls sehr beliebt, weshalb er an fast allen größeren Straßen Wetters zu bewundern ist. Einige Exemplare des Ahorns wachsen sehr zentral zwischen dem Ruhrtal-Center und der Sparkasse an der Kaiserstraße. Von einem der dort wachsenden Bäume erreichte mich der Hinweis, dass sie aufgrund ihrer ästhetischen und ökologischen Qualitäten sowie ihres Anpassungsvermögen doch ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Die Strapazen eines Straßenbaums würden sie schließlich jeden Tag ertragen. Diese Woche konnte ich Günter Draht von der Bücherstube Draht aus der Bismarckstraße als Baumreporter gewinnen. Er schenkte seinem sommergrünen Nachbarn die gewünschte Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr.





Der Straßenbaum erzählte ihm Folgendes: „Es gibt eine große Anzahl verschiedenster Ahornarten – etwa 150. Unter ihnen befinden sich viele speziell gezüchtete Ahorne wie z.B. der japanische Fächerahorn, der gerne aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit und roten Farbpracht in Gärten zu finden ist. Der Silberahorn wird wegen seiner Schnellwüchsigkeit bevorzugt in Parks gepflanzt, und den robusten Feldahorn können wir häufig als schnittverträgliche und schnell wachsende Hecke entdecken.

Was viele nicht vermuten ist, dass wir Ahorne zur Familie der Rosskastanien gehören. Unsere auffälligsten Merkmale sind die fünf- bis siebenlappigen, handförmigen Blätter und unsere schönen Flügelfrüchte. Aufgrund dieser „Nasenzwicker“ werden wir auch manchmal Helikopterbäume genannt. Der Grund sind die propellerartigen Flugbewegungen der herabfallenden Früchte im Herbst. Unsere Wuchsform und Höhe ist stark abhängig von der Art des Ahorns. Die drei bedeutendsten einheimischen Ahornarten sind der Feldahorn, der zu den kleinsten heimischen Ahornen zählt sowie der mit bis zu 30 Meter in die Höhe wachsende Bergahorn und der Farbenmeister Spitzahorn. Allen gemein ist die Tatsache, dass sie ein wesentliches Element in unseren Laubmischwäldern sind. Meist stehen sie zusammen mit Eichen, Linden, Hainbuchen und anderen Ahornkollegen. Aufgrund ihrer starken Wurzeln und ihrem schnell verrottenden Laub verbessern sie die Bodenfruchtbarkeit und die Bodenstabilität. Im Frühjahr zählen wir zu den ersten Bäumen, die ihre duftenden Blütenmeere präsentieren. Für Bienen sind wir ein wahres Nektarparadies. Ebenso finden viele Säugetiere und Vögel in unseren großen Ästen und Zweigen einen Unterschlupf. Das wohl bekannteste Ahornblatt ist das des Zuckerahorns auf der kanadischen Fahne. In Kanada wird ein Großteil des Ahornsirups gewonnen. Dazu bohren Landwirte in der Zuckerzeit im Frühjahr ein Loch in den Baum um den süßen Pflanzensaft zu gewinnen. Anschließend wird er erhitzt und konzentriert.





Ein Zuckerahorn aus Nordamerika bin ich nicht.

Frage: Was für ein Ahorn bin ich denn?“

