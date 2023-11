Viele Verletzte: Feuerwehr Herdecke übt den Ernstfall

Herdecke Ein Brand, ein Unfall in einem Betrieb: Wenn viele Menschen verletzt sind, muss die Feuerwehr in Herdecke im ganzen EN-Kreis anrücken.

Bei der Feuerwehr Herdecke ist seit 2006 ein Wechsellader mit einem Abrollbehälter „Massenanfall von Verletzten“ (ManV) stationiert. Dies ist eine kreisweite /überörtliche Komponente vom sogenannten Behandlungsplatz 50 (BHP-B 50), die durch weitere Komponenten der Hilfsorganisationen ergänzt wird. Kurzum können hier an einer Einsatzstelle mit einem Massenanfall von Verletzten gut 50 Patienten je nach Verletzungskategorie behandelt werden.

Absprache unter den Leitern der Einheiten. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

Alarmübung mit Witten

Vor kurzem stand eine Alarmübung der Komponenten an. Hieran nahmen neben der Feuerwehr Herdecke das DRK Witten, der ASB Witten und DRK Kräfte aus dem Südkreis teil. Der Behandlungsplatz wurde von einem Zugführer der Feuerwehr Herdecke geleitet. Insgesamt waren es 80 Kräfte.

Die Feuerwehr Herdecke trifft am Einsatzort ein. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

Bereitstellung am Cuno-Kraftwerk

Nach Alarmeingang traf man sich am Morgen im Bereitstellungsraum am Herdecker Cuno Kraftwerk an der Wetterstraße. Von dort ging es geschlossen mit Blaulicht im Marschverband nach Witten. Auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarktes wurde der Behandlungsplatz dann von allen Beteiligten aufgebaut. Man benötigt etwa eine Größenordnung von 2.000 m2. Dies sind u.a. verschiedene Zelte mit medizinischem Inventar. Die durchgeführte Übung war eine Gelegenheit logistische Aspekte und Kommunikationswege zu überprüfen. Die Teams vor Ort demonstrierten ihre Fähigkeit, effektiv in vorgegebener Zeit den Behandlungsplatz aufzubauen und betriebsbereit zu melden.

Gute Zusammenarbeit

Vor Ort waren auch Kreisbrandmeister Dennis Wichert sowie der ärztliche Leiter Rettungsdienst Kai Pohl vom EN-Kreis. Fazit: Es fand eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Kräften statt. Insgesamt war es eine strukturierte Aufbauübung. Auch das Fahren im Marschverband wurde geübt.

Die Feuerwehr Herdecke übt mit Wittener Einsatzkräften. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

30 Feuerwehrkräfte zusätzlich ausgebildet

Die Übung endete am frühen Nachmittag. Bei der Feuerwehr gibt es für den Abrollbehälter ManV eine Fachgruppe Sanität und einen Gerätewart, der sich u.a. um die Technik des Einsatzmittels kümmert. Etwa 30 Kräfte haben bei der Feuerwehr Herdecke eine rettungsdienstliche Ausbildung. Die Kräfte rücken in Herdecke auch zu den First Responder Einsätzen aus (medizinische Erstversorgungen). Das schnelle Eintreffen am Notfallort ermöglicht eine rasche Erstversorgung und kann die Überlebenschance der Betroffenen deutlich erhöhen.

Das ist ein Behandlungsplatz

Die „Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW“ (BHP-B 50 NRW) ist ein spezialisierter Verband in Bereitschaftsstärke zur medizinischen Versorgung in Notfällen. Er bietet umfassende medizinische Betreuung und Ressourcen, um auf verschieden gesundheitliche Ereignisse reagieren zu können. Aufgabe der besonders geschulten Mitglieder ist es, im Rahmen der überörtlichen Hilfe am Schadensort eine geordnete und koordinierte Versorgung von 50 Patienten vorzunehmen und den Transport der Patienten in geeignete Behandlungseinrichtungen zu organisieren. Ihr Einsatz kann sowohl im Rahmen einer vorgeplanten Bereitstellung als auch bei Unglücksfällen oder andern Schadenlagen spontan erfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter