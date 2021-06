Vier Herzinfarkte und reanimiert: Herdecker dankt Rettern

Herdecke. Fast wie Christian Eriksen: Aristotelis Georgopoulos erlitt Ende 2020 vier Herzinfarkte. Nun konnte er in Herdecke den Rettungssanitätern danken.

Wer während der Europameisterschaft den Zusammenbruch des dänischen Fußballers Christian Eriksen am Samstag und die dramatischen Bilder am Fernseher verfolgte, dürfte immer noch Emotionen spüren. Am 22. November 2020 geschah in Herdecke Ähnliches.

Viermal blieb sein Herz stehen, viermal wurde er erfolgreich reanimiert: Was Aristotelis Georgopoulos nur knapp überlebte, lässt ihn nicht mehr los. Bis der Herdecker die Menschen, die an seiner Rettung beteiligt waren, trifft und sich bei ihnen bedankt.

Etwas verlegen, so teilt es der Ennepe-Ruhr-Kreis mit, stehen sich die Männer am Herdecker Ruhrufer gegenüber. Auf der einen Seite Georgopoulos, auf der anderen die Einsatzkräfte. Der gebürtige Grieche übernimmt die Initiative, erzählt in seiner ungezwungen-fröhlichen Art über das, was sie in jener Winternacht gemeinsam erlebt haben; über das, was sie miteinander verbindet. Das Eis ist gebrochen.

Plötzliche Schmerzen in der Brust

Es war ein ganz normaler Samstag. Georgopoulos arbeitete bis spät am Abend in einer Restaurantküche, räumte auf, ging nach Hause, duschte und wollte zu Bett gehen. Dann setzten Schmerzen in der Brust ein, plötzlich und sehr stark. Der 56-Jährige wählte die 112. In der Leitstelle der Kreisverwaltung nahm Disponent Marco Attern den Notruf entgegen. Sein Verdacht: akuter Herzinfarkt. Attern schickte einen Rettungswagen und einen Notarzt los. „An der Atmung habe ich gehört, dass er definitiv schnellstmöglich Hilfe benötigte. Weil er allein war, habe ich ihm gesagt: ‚Geh raus auf die Straße‘. So ging keine Sekunde verloren.“

Erste Hilfe kann jeder leisten Eine erfolgreiche Reanimation rettete das Leben dieses Patienten. „Eine Herzdruckmassage kann jeder Ersthelfer machen, dafür ist kein Fachpersonal notwendig“, wirbt Pohl für beherztes Eingreifen im Notfall. „Man kann nichts falsch machen. Außer man macht nichts, dann macht man alles falsch.“ Wer in Sachen Erste Hilfe unsicher sei, könne einen Kurs zur Auffrischung besuchen. In Nordrhein-Westfalen gilt eine Hilfsfrist von acht Minuten in städtischen und zwölf Minuten in ländlichen Gebieten. In dieser Zeit ab dem Notruf muss das erste qualifizierte Rettungsteam am Einsatzort eingetroffen sein.

Sieben Minuten nach dem Notruf trafen Rettungsassistent Fabian Schleicher und Notfallsanitäter Philipp Börner ein. „Dieser Einsatz ist uns in guter Erinnerung geblieben“, sagt Schleicher. Grund: Georgopoulos lief noch selbst zum Rettungswagen, erlitt aber schon kurz nach Fahrtbeginn einen Herzkreislaufstillstand. „Unmittelbar nach der Reanimation mit dem Defibrillator hat er das Bewusstsein wiedererlangt. Das ist sehr ungewöhnlich. Er hat mir sogar etwas über griechische Kost erzählt“, so Börner schmunzelnd. „Und das Ganze wiederholte sich noch dreimal.“

Der Herdecker erinnert sich daran nicht mehr. „Kurz nachdem der Rettungswagen da war, wurde es dunkel“, sagt 56-Jährige. „Ich weiß, dass ich einmal wach geworden bin und gemerkt habe: Wir fahren ins Krankenhaus. Dann habe ich noch einmal gespürt, wie jemand seine Hände von mir weggenommen hat. Der Rest liegt im Dunkeln.“

Veränderungen und Dankbarkeit

Im Marienhospital Witten kam Georgopoulos in einem stabilen Zustand an. Mehrere Stents, also Gefäßstützen, wurden ihm implantiert. Sie sorgen dafür, dass sich bei ihm verengte Blutgefäße nicht mehr verschließen. Nach einer Woche verließ der Herdecker die Klinik wieder – ohne gesundheitliche Einschränkungen. Weitermachen wie bisher? Nein. „Ich habe eine zweite Chance bekommen, die kriegt nicht jeder. Und damit will ich sorgsam umgehen.“ Der frühere Raucher hat seit seinem Herzinfarkt keine Zigarette mehr angerührt. Und er isst jetzt „nicht mehr irgendetwas“, sondern viel Gemüse und Obst.

Inzwischen gehe es ihm sogar besser als vor dem Herzinfarkt. Sein Raucherhusten ist weg. Innere Ruhe zu finden, fällt deutlich schwerer. „Wären meine Helfer nur etwas später gekommen, wäre es aus gewesen. Ich verdanke ihnen mein Leben, aber ich konnte mich kaum an sie erinnern. Das passte für mich nicht zusammen. Ich wollte mich unbedingt persönlich bedanken.“

Bei einem Notarzteinsatz in seinem Viertel sprach er einen Sanitäter an, der gab den Wunsch ans Kreishaus weiter. Kai Pohl, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst an Ennepe und Ruhr, rief alle Beteiligten an. Sie freuten sich und wollten Georgopoulos gern treffen. Pohl: „In der Regel erfährt man nicht, wie es dem Patienten nach der Übergabe im Krankenhaus ergangen ist, schon gar nicht von ihm persönlich. Das ist auch für uns etwas Besonderes.“

Die Männer am Herdecker Ufer verabschieden sich herzlich, alle sind inzwischen per Du. Georgopoulos sagt: „Ich danke Euch. Es ist Euer Verdienst, dass ich jetzt zweimal im Jahr Geburtstag feiern kann. Euch das gesagt zu haben, macht mich zum glücklichsten Mann.“ Und genauso sieht er auch aus.

