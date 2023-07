Vier Tage kostenloses Party-Vergnügen und Trecker-Treffen

Ein Wochenende mit Open-air-Veranstaltungen, diesmal auch durchweg kostenlos: Feierabendmarkt, Festival, Dj-Picknick und Trecker-Treffen locken.

Das nächste Wochenende gestaltet sich nicht nur wettertechnisch günstig. Neben den angesagten hohen Temperaturen und guten bzw. sonnigen Aussichten, sind alle Veranstaltungen wieder Open-Air, aber diesmal auch durchweg kostenlos. Ob auf dem Feierabendmarkt, beim Festival, Dj-Picknick oder beim großen Oldtimer-Trecker-Treffen, der Eintritt ist immer frei.

Feierabendmarkt in Wetter

Wein, Kulinarisches und eine gesellige Atmosphäre: All das findet sich jeden ersten Freitag im Monat im Bismarck-Quartier in Wetter.

Der längst etablierte und über die Grenzen der Stadt bekannte Feierabendmarkt vor den Türen der Vinothek Christho lädt zum Probieren lokaler Erzeugnisse, zum Quatschen und Verweilen ein. Zudem wissen immer wechselnde Live-Musiker zu überzeugen. Diesmal dabei: Die Band „Seasick Fish“. Auf einen entspannten Abend!

Bochum Total

„Vier Tage Festival in Bochum – kostenlos“, damit werben die Veranstalter von Bochum-Total auf ihrer Homepage. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zwischen Donnerstag und Sonntag verwandelt sich die Bochumer Innenstadt in ein riesiges Festival, mit unzähligen Bühnen und Veranstaltungsorten. Neben lokalen und regionalen Bands geben sich in Bochum auch immer wieder nationale und internationale Acts das Mikro in die Hand. Die diesjährigen Headliner sind: Das Lumpenpack, Rantanplan und Van Holzen.

DJ-Picknick in Dortmund

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Dortmunder Kronen-Brauerei die allseits beliebten „Summersounds Dj-Picknicks“ an verschiedenen Orten in Dortmund. Am kommenden Samstag werden die Decken, Getränke und Snacks am Phoenix-See in Dortmund ausgebreitet. Dazu gibt es feinste HipHop-Musik der Dj´s von Supakool, Kurtis Flow und Sini Likkleluv. Das Beste: Die Veranstaltung ist Open Air und kostenlos!

Großes Trecker-Treffen

Auch in diesem Jahr findet wieder das große Trecker-Treffen auf dem Hof Dittmer in Sprockhövel statt. Während natürlich die großen Landmaschinen in allen Variationen im Vordergrund stehen, wird darüber hinaus auch eine Menge für die ganze Familie geboten: Kettenkarussell, Kinderschminken und ein buntes Abendprogramm. Außerdem sind auch Oldtimer-PKWs und sogar Mofas zu sehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter