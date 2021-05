2019 legte die Bürgergemeinschaft Esborn mit 30 Erwachsenen und Kindern Blühstreifen an verschiedenen Stellen entlang der Straßenrändern an Albringhauser und Voßhöfener Straße an.

Stadtentwicklung Vital NRW: Fördergeld für Kleinprojekte in Esborn beantragen

Esborn/Ennepe-Ruhr. Neue Ideen bis 31. Mai: Durch das Programm „Vital NRW“ können Projekte in Esborn und in anderen, kleineren Ortsteilen im Kreis finanziert werden.

Neue Projektideen in der Region „Ennepe.Zukunft.Ruhr“ gesucht: Auch für das Jahr 2021 stellt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms „Vital NRW wieder Fördergelder in Höhe von insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung.

Über das Förderprogramm haben die Projektträger von Kleinprojekten die Möglichkeit eine Förderung von bis zu 80 Prozent für ihre Maßnahme zu erhalten. Die Idee sollte, um eine Förderfähigkeit zu erzielen, eine investive Maßnahme sein, die innerhalb des laufenden Jahres umgesetzt werden kann und eine Gesamtsumme von 20.000 Euro nicht überschreitet. Der verbleibende Eigenanteil von 20 Prozent wird von dem Projektträger getragen.

Richtlinien sind zu beachten

Des Weiteren ist wichtig, dass die Kleinprojekte in die Richtlinien der integrierten ländlichen Entwicklung passen und den Anforderungen der regionalen Entwicklungsstrategie entsprechen. Umgesetzt werden können die Projekte in den Kommunen Ennepetal, Sprockhövel, Breckerfeld, Gevelsberg (Ortsteile Asbeck und Silschede) und Wetter (Esborn). Bei den Kleinprojekten sollen vor allem investive Maßnahmen und Maßnahmen aus der Dorferneuerung, also zum Beispiel Anschaffungen, finanziell unterstützt werden.

Zuletzt konnten dank der Förderung beispielsweise Blühstreifen an der Albringhauser und Voßhöfener Straße in Esborn finanziert werden. Als Regionalmanagerin war zuletzt Constanze Boll Ansprechpartnerin für die Projekte. Bis zur Neubesetzung dieses Postens (die Stelle ist ausgeschrieben) beantwortet Erika Schneider in Ennepetal Fragen.

Hintergrund des Programms

2015 hat­ten sich die Städ­te En­ne­pe­tal, Bre­cker­feld und Sprock­hö­vel, Ge­vels­berg (As­beck und Sil­sche­de) sowie Wet­ter mit dem Stadt­teil Es­born mit ihrer Ent­wick­lungs­stra­te­gie „En­ne­pe.​Zukunft.​Ruhr – Auf­bruch der Re­gi­on zwi­schen En­ne­pe und Ruhr“ für den Lea­der-Wett­be­werb, einem Pro­gramm zur Struk­tur­för­de­rung des länd­li­chen Raums, be­wor­ben. Die Be­wer­bung hatte kei­nen Er­folg, al­ler­dings hob kurz dar­auf das Lan­des­um­welt­mi­nis­te­ri­um das För­der­pro­gramm „Vital.​NRW“ (Kurz für: Vital, In­no­va­tiv, Tat­kräf­tig, At­trak­tiv und Länd­lich) aus der Taufe. Dabei kam die hei­mi­sche Re­gi­on zum Zuge.

Ins­ge­samt 1,15 Mil­lio­nen Euro För­der­gel­der flie­ßen zur Um­set­zung un­ter­schied­lichs­ter Pro­jek­te, die den länd­li­chen Raum stär­ken und at­trak­ti­ver ge­stal­ten sol­len, in die Re­gi­on. Die Pro­jek­te müs­sen von der Be­völ­ke­rung ge­tra­gen und um­ge­setzt wer­den.

Über diese Summe hin­aus standen beziehungsweise stehen der Re­gi­on im vergangenen und in diesem nächs­ten Jahr je 200.000 Euro För­der­mit­tel für Klein­pro­jek­te, die einen Kos­ten­rah­men von 20.000 Euro nicht über­schrei­ten dür­fen, zur Ver­fü­gung.

Projekte für das Jahr 2021 können ab sofort bis Montag, 31. Mai, eingereicht werden. Die Projektskizze sowie Informationen zur Förderung von Kleinprojekten sind zu finden im Internet (www.ennepe-zukunft-ruhr.de). Bei Fragen steht Erika Schneider unter 02333/988035 zur Verfügung.

