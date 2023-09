Voller Erfolg: Wengerns langer Tisch auf dem Viadukt

Die Stimmung am langen Tisch ist bestens. Die Besucher genießen das gemeinsame Mahl mit Ausblick.

Wengern. Gemeinsam essen, trinken, eine gute Zeit verbringen und das mit einem sensationellen Ausblick: Die Veranstalter ziehen Bilanz und schauen voraus.

Bereits am Freitagabend sind freiwillige Helfer der Werbegemeinschaft Wengern damit beschäftigt, zahlreiche Tische und Bänke auf dem Viadukt in Wengern aufzubauen. Die längste Tafel der Harkortstadt ist dort entstanden. Platz nehmen durfte am Samstag, wer im Vorfeld reserviert hatte.

Riesiges Glück mit dem Wetter

„Grundsätzlich steht und fällt eine solche Veranstaltung immer mit dem Wetter und da hatten wir riesiges Glück. Es war sogar fast schon ein bisschen zu viel Sonne“, so Ralf Schäfer, Organisator des langen Tischs der Werbegemeinschaft. Aber die Teilnehmer zeigten sich einfallsreich. Sonnen- und Regenschirme wurden aufgespannt. An der Getränkeausgabe stand ein Pavillon. „Es war eine richtig gute Stimmung“, freut sich Schäfer im Nachgang der Veranstaltung.

Gut aufgetischt

Alle Besucher hatten sich ihr Essen selbst mitgebracht. „Da wurde ganz schön aufgetischt“, zeigt sich Schäfer beeindruckt. Zwar hatte die Werbegemeinschaft im Vorfeld auch angekündigt, dass es Getränke vor Ort geben würde, doch auch dafür hatten viele Teilnehmer selbst gesorgt. Kein Problem, meinte Schäfer, auch wenn dadurch weniger Einnahmen für die Werbegemeinschaft hereinkamen. „Wir sind ja kein Sparverein und wollen aus solchen Veranstaltungen einfach nur Plusminus Null herausgehen“, erklärt er. Grob überschlagen sollte das auch geklappt haben.

Neuauflage geplant

Und jetzt? Schon während der Veranstaltungen wurden Stimmen laut, dass der lange Tisch unbedingt wiederholt werden muss. Am besten gleich im kommenden Jahr. Ralf Schäfer lacht bei den Worten. „Wir müssen mal schauen. Eigentlich hatten wir für nächstes Jahr ein Public Viewing zur Europameisterschaft geplant, aber da läuft es ja gerade nicht so gut. Vielleicht wird es ja mit dem neuen Trainer besser“, meint er gut gelaunt. Aber die lange Tafel soll es auf jeden Fall wieder geben, nur der Zeitpunkt müsse noch ausgelotet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter