Volmarstein: A1-Verkehr auf der neuen Brückenhälfte

Volmarstein. Die Baustelle auf der A1 in Volmarstein nähert sich dem Ende. Bis zum Sommer soll alles fertiggestellt sein.

Seit 5.30 Uhr am frühen Freitag läuft auf der A1 an der neuen Talbrücke Volmarstein der Verkehr auch über das zweite Teilbauwerk. Verkehrsteilnehmern stehen seither drei Fahrstreifen plus Standstreifen in Richtung Köln zur Verfügung.

Im Mai 2020 konnten die Verantwortlichen die andere Konstruktion am Hang in Richtung Bremen freigeben. Die zuständige Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, kurz Deges, sowie die beteiligten Firmen haben nun noch zahlreiche Restarbeiten an beiden Brückenhälften zu erledigen. Die sollen im ersten Halbjahr 2022 enden.

