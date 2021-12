Volmarstein: Adventsmarkt nur für kleine Feierrunden

Volmarstein. Stockbrot und warme Getränke gibt es beim Mini-Adventsmarkt an der Martinskirche. Kommen dürfen nur Gruppen aus der Stiftung Volmarstein.

Weit über 30 Weihnachtsbuden hat die Evangelische Stiftung Volmarstein. In diesem Jahr wurden sie für den großen Adventsmarkt am ersten Adventswochenende nicht gebraucht. Der Markt fiel Corona zum Opfer. Einen kleinen Adventsmarkt gibt es trotzdem: Ganz wenige Buden sind im Bereich der Martinskirche aufgebaut, und hier dürfen Gruppen aus den Einrichtungen der ESV vorweihnachtliche Gefühle bei Stockbrot oder warmen Getränken entwickeln. Die Gruppen müssen buchen und bleiben unter sich, so dass es keine Durchmischung gibt. Stimmungsvoll sieht’s trotzdem aus.

Weihnachtsaktion für Kinder

Und das ist nicht die einzige Weihnachtsaktion, über die sich die Bewohner und Mitarbeiter der Stiftung freuen dürfen. Einmal die Füße in den warmen Sand stecken, die Wellen des Meeres spüren, auf einem Karussell in die Luft schwingen oder einen Tag im Freizeitpark verbringen – das sind die Wünsche der Kinder, die in den Einrichtungen der ESV in Hagen und Wetter leben. Damit sie wahr werden, startet der Lions Club Hagen-Asteria eine tolle Spendenaktion.

Ausflüge und Clownsbesuche

An verschiedenen Stellen in der Nachbarstadt wird der Club „Wunschbäume“ aufstellen. Daran hängen selbstgebastelte Sterne, auf denen die Wünsche der Kinder gemalt sind, verbunden mit der Bitte um eine Spende.

„Mit großem Erfolg haben wir diese Aktion bereits im vergangenen Jahr durchgeführt“, berichtet Beate Gerhold-Hake vom Lions Club. 6.500 Euro wurden 2020 gespendet. In kleinen Gruppen und je nach Förderbedarf erlebten die Kinder unvergessliche Tage. Sie verbrachten einen spannenden Tag auf dem Ketteler Hof, bekamen Besuch von Clowns und Zauberkünstlern der Magic Academy und machten Ausflüge ins Spaßbad.

Zum ersten Mal das Meer gesehen

Höhepunkt war ein Tag im holländischen Katwijk, bei dem die Kinder zum Teil zum ersten Mal das Meer sahen. „Das sind für unsere Kinder unvergessliche Erlebnisse, von denen sie lange zehren werden“, sagt Sybille Platt, stellvertretende Einrichtungsleitung der stationären Kinder- und Jugendhilfe Volmarstein. „Vor allem hat uns auch das persönliche Engagement der Lions-Mitglieder beeindruckt. Dafür nochmals ganz herzlichen Dank.“ Bei vielen Ausflügen und Aktionen waren die Club-Damen unterstützend dabei. „Wir zählen auch in diesem Jahr auf die Menschen in Hagen sowie den Nachbarstädten wie Wetter, so dass wir auch im kommenden Jahr Kindern besondere Erlebnisse schenken können“, hofft Beate Gerhold-Hake.

Aktion direkt unterstützen Unter dem Motto „Ein toller Tag für tolle Kinder“ sind die Wunschsterne und Plakate an verschiedenen Stellen in der Nachbarstadt Hagen zu finden. Auf den verschiedenen Sternen stehen die Wünsche der Kinder und die Kontoverbindung. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann dies auch direkt tun: Lions Förderverein Asteria e.V. IBAN: DE56 4506 1524 4050 6372 00; Paypal: foerdervereinasteria@steuerberater-fhb.de; Stichwort: „Ein toller Tag für tolle Kinder“.

