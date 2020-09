Volmarstein: AWO-Party für Café Herzken nach Aus im Dorfcafé

Volmarstein. Rettungsparty: Die AWO Ennepe-Ruhr freut sich über das Engagement für Volmarsteins Dorfmittelpunkt und das „Café Herzken“, das bald öffnen soll.

Verregnet war die Rettungsparty für das „Café Herzken“ am Freitagabend auf dem Dorfplatz. Die AWO EN führt den beliebten Treffpunkt im Herzen von Volmarstein fort (wir berichteten); die Eröffnung ist für die Adventszeit geplant. Dennoch feierten Beteiligte, Unterstützer und interessierte Bürgern bereits jetzt den Erhalt des Ortsmittelpunktes.

Bürgermeister Frank Hasenberg sprach von einem Lichtblick und richtete seinen Dank an die AWO, die es möglich mache, dass Gemeinschaft hier weiter leben könne. Bereits mit dem benachbarten Cap-Markt stelle die AWO den Bürgern in Volmarstein ein einmaliges Serviceangebot zur Verfügung. Allerdings forderte Hasenberg die Bürger auch auf, das Café-Angebot in Zukunft zu nutzen.

Auch Landrat Olaf Schade kam nach Volmarstein und richtete ein kleines Grußwort an die Besucher, denen die AWO zur Stärkung eine Herzken-Bratwurst anbot.

Mitte des Jahres gab es Befürchtungen, das beliebte Dorfcafé in Volmarstein zu verlieren. Nun sei man sehr froh, „dass unser Café, das künftige Café Herzken, gesichert ist. Die AWO EN, die mit dem Cap-Markt nebenan vor Jahren auch schon die Nahversorgung im ehemaligen Netto-Markt für uns aufrechterhalten hat, wird auch das Café weiterführen. Solche Nachrichten sind Lichtblicke“, freute sich Bürgermeister Hasenberg bei der Rettungsparty. Der bisher von der Evangelischen Stiftung Volmarstein geführte Gastronomiebetrieb sollte eigentlich in Büroräume umgewandelt werden.

Doch auch die Volmarsteiner wollten ihren Treffpunkt nicht verlieren. In nur wenigen Tagen kamen bei einer von der SPD-Stadtverbandvorsitzenden Kirsten Stich und engagierten Mitstreitern gestarteten Unterschriftenaktion 1148 Stimmen für den Erhalt des Cafés zusammen. „Wir brauchen diesen Treffpunkt hier mitten im Dorf. Ich freue mich, dass unsere Anregung bei der AWO EN so schnell auf offenen Ohren gestoßen ist und die Stiftung uns Zeit gegeben hat. Nun werden wir die AWO unterstützen, damit der Betrieb des Cafés nicht nur Geld kostet, sondern auch Geld einbringt“, versprach Kirsten Stich in Richtung des AWO-Geschäftsführers Jochen Winter.