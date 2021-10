Volmarstein: Brennende Fackeln begleiten Spielmannszug

Volmarstein. Musiker und Bürger freuen sich gleichermaßen, dass der Fackelzug des Jugendspielmannszuges Volmarstein wieder stattfinden kann. Hier die Infos.

Stimmungsvoll wird es zugehen, wenn der Jugendspielmannszug am Samstag, 6. November, wieder seinen traditionellen Fackelzug für Groß und Klein durch Volmarstein veranstaltet. Die Musizierenden starten mit ihrem Fackelzug um 17 Uhr am Nettmannschen Hof (gegenüber der Dorfkirche). Begleitet werden sie wieder von der Freiwilligen Feuerwehr Volmarstein. Der Weg führt durch das Dorf über die Arndtstraße und das Gelände der Evangelischen Stiftung Volmarstein wieder zurück zur Grundschule Volmarstein an der Schulstraße, wo die Musikerinnen und Musiker noch ein Konzert geben und die Gäste bei warmen und kalten Getränken und Speisen noch ein wenig der Musik lauschen können. Weitere Informationen im Internet unter www.Jugendspielmannszug-Volmarstein.de

