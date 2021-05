Volmarstein: Briefmarken-Schätze kartonweise übergeben

Volmarstein. Briefmarken: Die frühere Bundestagsabgeordnete Irmingard Schewe-Gerigk aus Herdecke beschenkt die Werkstatt für behinderte Menschen Volmarstein.

Über eine besondere Briefmarkenspende freute sich das Team der Werkstatt für behinderte Menschen in Volmarstein.

Irmingard Schewe-Gerigk, ehemalige Bundestagsabgeordnete, übergab einen großen Karton mit Briefmarken, die sie seit ihrer Zeit im Bundestag für die Weiternutzung in der Evangelischen Stiftung Volmarstein gesammelt hatte. „Die meisten Marken stammen aus dem regen Schriftwechsel im Abgeordnetenbüro“, weiß die Politikerin der Grünen. „Aber es sind auch so einige ‚Schätze‘ dabei, die im Laufe meines Abgeordnetenlebens zusammengekommen sind.“ So zum Beispiel die Sammlung des letzten Gestaltungswettbewerbs für die Postwertzeichen des Bundesministers für Post und Telekommunikation, Wolfgang Bötsch, aus dem Jahr 1995. Dieser Wettbewerb wurde zum 50. Jahrestag der Beendigung des zweiten Weltkrieges als eine der letzten Aktionen des damaligen Bundespostministeriums ausgeschrieben – kurz danach wurde das Ministerium aufgrund der Privatisierung aufgelöst. Weitere Raritäten wie der Druck einer Sonderbriefmarke zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages aus dem Jahre 2003, gehören dazu. „An der Feierstunde in Paris hat damals der gesamte Bundestag teilgenommen“, erinnert sich Irmingard Schewe-Gerigk.

Nun hofft die Herdeckerin, dass die Beschäftigten der Werkstatt gerade in Corona-Zeiten und den noch bestehenden Kontakteinschränkungen Spaß daran haben, die Briefmarken aufzubereiten und zu verkaufen.

Die Briefmarkenabteilung der Evangelischen Stiftung Volmarstein freut sich, wenn Firmen, Behörden oder Privatpersonen aus dem EN-Kreis und Hagen abgestempelte Briefmarken sammeln, um sie zu spenden. Auch ausrangierte Briefmarken-Alben werden angenommen. Auf Wunsch werden Freiumschläge versendet. Damit können Spender Briefmarken kostenlos an die Briefmarken-Abteilung schicken.

Für eine solche Absprache ist die Abteilung unter 02335 / 639-3720 erreichbar.

Wichtig: Umschläge mit aufgeklebten Briefmarken sollten komplett aufbewahrt werden, weil das Ausschneiden wichtiger Bestandteil der Arbeit der Menschen mit Behinderungen ist. Der Datenschutz ist gewährleistet. Sammler kaufen die Briefmarken der Volmarsteiner Werkstatt in bestimmten Mengen – zum Beispiel kiloweise.

