Volmarstein: Kinder können über Spielplätze mitbestimmen

Wetter. Die Stadt Wetter will von den Kindern wissen, womit sie auf den Spielplätzen künftig toben wollen. Dazu hat sie einen Fragebogen erstellt.

Was wollt ihr spielen? Die Stadt Wetter freut sich auf viele Ideen für Quartiersspielplätze. Begonnen hat sie mit der Aufwertung und Umgestaltung der Quartiersspielplätze Volmarstein Dorf und Ziegelstraße.

+++Mehr Nachrichten aus Ihrer Stadt gibt es hier+++

Dabei ist der Spielplatz Volmar­stein Dorf für jüngere Kinder, vor allem für die Altersgruppe unter acht Jahren gedacht. Die älteren Kinder finden an der gegenüber liegenden Grundschule Volmarstein ausreichend Spielmöglichkeiten (Ballspielfeld, Röhrenrutsche, große Spielanlage).

Ältere Kinder sind gefragt

Der Spielplatz Ziegelstraße dagegen wird auch ein Spielangebot für ältere Kinder anbieten. Gefragt sind bei der Umgestaltung natürlich insbesondere die Ideen und Wünsche der Kinder und Eltern, die diesen Spielplatz nutzen werden. Über einen Fragebogen, der an die Spielplatzpaten und die Anwohnerinnen und Anwohner verteilt wurde, möchten die Stadt und der Stadtbetrieb in Erfahrung bringen, was für Spielangebote sich die Kinder wünschen. Dabei können sie unter der Frage „Was gefällt mir“ ankreuzen, ob sie lieber balancieren, schaukeln, turnen, zusammenspielen, hangeln, hüpfen, wippen oder rutschen möchten. Dazu können die Kids auch aufschreiben, welches Lieblingsspielgerät sie sich wünschen oder was sie für eine tolle Idee für die Spielplätze haben. Wer sich beteiligen will und noch keinen Fragebogen erhalten hat, kann sich melden bei Dagmar Schumacher-Herold unter 02335/840697 oder per Mail unter dagmar.schumacher-herold@stadtbetrieb-wetter.de.

Fragebögen zurückschicken

Die Fragebögen sollten bis zum 30. April zurückgeschickt werden an: Stadtbetrieb Wetter, Dagmar Schumacher-Herold, Wasserstraße 18, 58300 Wetter oder per E-Mail: dagmar.schumacher-herold@stadtbetrieb-wetter.de

Die Ergebnisse der Befragung sowie das weitere Vorgehen werden Eltern und Kindern am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr auf dem Spielplatz Ziegelstraße vorgestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter