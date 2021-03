Volmarstein: Pfarrer Herbert Schmidt verstorben

Volmarstein. Pfarrer Herbert Schmidt ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorben.

Die Gemeinde in Volmarstein und der Heimatverein trauert um den langjährigen Pfarrer Herbert Schmidt, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

27 Jahre lang war er Gemeindepfarrer in Volmarstein. Zu seiner Profession kam er allerdings erst über Umwege. Die schweren Kriegsjahre hatten ihn geprägt. Zunächst arbeitete er als Religionslehrer, später sattelte er dann um. Die Jugendarbeit lag ihm sehr am Herzen. Zudem lernte Schmidt die Gebärdensprache und bot daraufhin auch Gottesdienste für Gehörlose an. Doch auch im Ruhestand ließ ihn seine Berufung nicht los. Fünf Jahre lang arbeitete er zweimal im Jahr als Kreuzfahrtpfarrer. Immer an seiner Seite war seine Frau Anneliese, mit der er 2019 das Eiserne Ehejubiläum feierte.

Die Trauerfeier für den beliebten Pfarrer findet aufgrund der aktuellen Situation im Familien- und Freundeskreis statt.