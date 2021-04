Volmebrücke an Stadtgrenze Herdecke/Hagen erst später fertig

Überweg an der Volme: Unter der Autobahn entsteht an der Stadtgrenze Herdecke und Hagen eine Brücke für Radfahrer sowie Fußgänger.

Herdecke/Hagen. Die Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Volme an der Stadtgrenze Hagen und Herdecke wird nicht im Mai fertig, wie zu Baubeginn anvisiert.

Im Sommer 2020 begannen an der Stadtgrenze und im Schatten der A1 Arbeiten an einer neuen Brücke über die Volme. Von der Baustelle in Hagen an der B54/Herdecker Straße hieß es nun, dass die Konstruktion Fußgängern und Radfahrern nicht wie anvisiert jetzt im Mai, sondern erst im Herbst 2021 zur Verfügung stehe.

Momentan sei die beauftragte Firma weiterhin mit Betonteilen für Unterbauten (Pfeiler, Widerlager) beschäftigt. Im Juni soll der Stahlüberbau beginnen: In einem Taktschiebeverfahren sollen dann Teile in 15-Meter-Abschnitten auf das Fundament gezogen bzw. geschoben werden, ehe der Bodenbelag und die Rampen folgen.