Volmetalbahn zwischen Herdecke und Dortmund pausiert lange

Am Bahnhof Herdecke wird es mehrere Wochen menschenleer sein.

Herdecke. Die RB 52 hält wochenlang nicht am Bahnhof in Herdecke. Für Nutzer der Volmetalbahn gibt es aber im entsprechenden Zeitraum eine Ersatzlösung.

Die Volmetalbahn auf der Strecke zwischen Herdecke und Dortmund wird ab 24. August für mehr als zwei Monate durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

In der Zeit von Donnerstag, 24. August (22 Uhr) bis Montag, 30. Oktober (4.30 Uhr) bringt die Bahn die Strecken zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Hörde beziehungsweise Herdecke in unterschiedlichen Zeiträumen auf Vordermann. Die DB erneuert unter anderem Gleise auf einer Länge von über zwei Kilometern sowie zwei Eisenbahnbrücken. Insgesamt investiert die DB mehr als 14 Millionen Euro in das Maßnahmenbündel.

Arbeiten in Kirchhörde

Von Donnerstag, 24. August bis Montag, 30. Oktober erneuern Baufachleute die Eisenbahnbrücke „Hagener Straße“ in Dortmund-Kirchhörde komplett. Im Oktober wird die Bestandsbrücke aus dem Jahr 1900 mit einem 20 Meter langen und 100 Tonnen schweren Neubau ersetzt. Die neue Brücke wird größtenteils schon im Werk zusammengebaut, zur Baugrube transportiert und daraufhin mittels Kran eingehoben. Nach Abschluss der Brückenarbeiten sowie der noch anstehenden Straßenarbeiten profitieren die Straßenverkehrsteilnehmenden unter der Brücke von einer breiteren Durchfahrt.

Ab 24. August (22 Uhr) bis Montag, 30. Oktober (4.30 Uhr) fallen die Züge der Linie RB 52 zwischen Dortmund Hbf und Herdecke für diese Arbeiten aus. Als Ersatz fahren Busse, die alle Halte anfahren.

