Vom Trödelmarkt direkt ins Dortmunder Nachtleben starten

Lupo, Willi Wildschwein und sein Sohn Nuki treten am Samstag im Stadtsaal Wetter auf. Auf diesem Bild sind Grobschnitt bei einem Konzert in Mainz zu sehen.

Kulturell wird am Wochenende wieder einiges geboten. Die vier heißesten Tipps der Lokalredaktion erleichtern die Auswahl.

Am kommenden Wochenende wird der Stadtsaal in Wetter zur Rock-Hochburg des Ruhrgebietes. Darüber hinaus darf sich auf eine Naturwanderung in ungewohnter Umgebung gefreut werden. Außerdem wird noch doppelt getrödelt. Runter von der Couch und auf ins Geschehen rund um Herdecke und Wetter.

Grobschnitt im Stadtsaal

Die legendäre Hagener Band „Grobschnitt“ gibt sich am Wochenende in ihrer selbst ernannten „Grobschnitt-Hochburg“ Wetter die Ehre: Am kommenden Samstag werden die drei Rocker ein exklusives Acoustic-Set im Stadtsaal präsentieren. Wobei „Set“ dabei untertrieben wäre: Die drei Musiker werden dem Wetteraner Publikum ganze drei Stunden lang ihre größten Hits in besonderer Art und Weise vorspielen. „Eine emotionale Reise durch 50 Jahre Musikgeschichte“. Tickets sind noch verfügbar.

„Grobschnitt Acoustic Party“ im Stadtsaal in Wetter. Sa. 14. Oktober ab 19:30 Uhr. Eintritt 32,95 Euro. Karten gibt es über die Lichtburg in Wetter.

Wanderung auf Zechengelände

Auf dem Gelände der Zeche Nachtigall ist nicht nur das „schwarze Gold“ des Ruhrgebietes - die Kohle - zu finden. Im Wittener Muttental gibt es zusätzlich auch eine ganze Menge Natur zu entdecken.

Unter dem Titel „Zechen Safari“ können die Besucher am kommendem Samstag zusammen mit der Naturpädagogin Birgit Ehses die Flora und Fauna auf dem Zechengelände erkunden. Angeboten wird die Tour für Kinder ab 6 Jahre.

„Zechen Safari“ auf der Zeche Nachtigall in Witten. Sa. 14. Oktober, ab 15 Uhr. Kosten 5 Euro zzgl. Eintritt in die Zeche. Um vorherige Anmeldung über die Webseite wird gebeten: www.Zeche-nachtigall.lwl.org.

Nachtflohmarkt im Depot

Der Nachtflohmarkt im Dortmunder Kulturort „Depot“ ist seit vielen Jahren Kult. Wenn es draußen langsam dunkel wird, geht die Beleuchtung in der ehemaligen Straßenbahnwerkstatt in der Immermannstraße 29 erst an. Dazu gibt es immer ein tolles Kulturprogramm mit Live-Musik, DJ kulinarischen Köstlichkeiten und verschiedensten Getränken. Und wenn entgegen allen Erwartungen doch kein Vintage-Schnäppchen gefunden werden konnte, bietet der zentrale Standort beste Ausgehmöglichkeiten für das Dortmunder Nachtleben.

„Nachtflohmarkt im Dortmunder Depot“. Sa. 14. Oktober, 17 bis 23 Uhr. Eintritt 3 Euro.

Familientrödel in der Werkstadt

Da sich der Nachtflohmarkt in Dortmund vermutlich nicht für die jüngsten Familienmitglieder eignet, kommt hier die Alternative für die ganze Familie: Auch im Oktober findet in der Werkstadt in Wittenwieder der allseits beliebte Familien-Trödelmarkt statt. Bei insgesamt gut 50 privaten Verkaufsständen können sich Schnäppchenjäger wieder bestens auf die Suche nach dem ein oder anderen Schatz begeben. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Wittener Werkstadt. Verkauft wird nur Flohmarktware, Neuware ist nicht gestattet.

„Familientrödel in der Werkstadt in Witten“. So. 15. Oktober, 11 bis 16 Uhr. Eintritt frei.

