Bierfestival und Trödelmarkt: Freizeittipps fürs Wochenende

Da geht die Post ab: Bei sommerlichem Wetter machen Schnäppchenjäger auf dem Trödelmarkt in Witten mobil. Tags zuvor heißt es: Biere probieren.

Temperaturen bis zu 30 Grad machen meist nur im freien Spaß. Aus diesem Grund liegt diese Woche der Schwerpunkt der Veranstaltungstipps auf den „Open Air“- Events im Umkreis von Wetter und Herdecke. Ab an die frische Luft.

Bierfestival in Dortmund

Noch bis Samstag treffen sich Brauer von nah und fern auf dem Dortmunder Friedensplatz, um sich über die Geheimnisse der Braukunst auszutauschen. Für Besucher ist das Prinzip einfach. Diese können sich durch die über 300 Biere der 35 ausstellenden Brauereien probieren (vielleicht nicht unbedingt alle auf einmal). Dazu gibt es Streetfood und Live-Music. Na dann, Prost!

Sommerfest des TuS Wengern

Nach dem Waldfest in Grundschöttel ist vor dem Sommerfest in Wetter-Wengern. Am kommenden Samstag lädt der TuS Wengern zum großen Sommerfest rund um die Alte Dorfschule in Wengern. Neben Hüpfburg und Glücksrad gibt es Gutes vom Grill, Cocktails und andere Getränke und mehr.

Cosmo-Festival im Junkyard

Das Cosmo-Festival des gleichnamigen Radiosenders „Cosmo“ geht in die zweite Runde. Am kommenden Samstag geben sich Größen der Worldmusic im Dortmunder Junkyard die Ehre. Auf dem umgebauten Schrottplatz im Dortmunder Norden erwartet die Besucher feinste Musik aus Afrika bis in die Karibik und vom Balkan bis nach Berlin. Eine Reise in andere musikalische Sphären mit unter anderem dem Reggae-Künstler „Patrice“ als Headliner.

Trödelmarkt am Wittener Rathaus

Von März bis Oktober verwandelt sich der Wittener Rathausplatz zum Mekka für Schnäppchenjäger und Trödler. So auch am kommenden Sonntag ab 11 Uhr.

Das Stadtmarketing Witten lädt zur Schatzsuche über den gesamten Rathausplatz in der Wittener Innenstadt.

