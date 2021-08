Von Männern, die auf Friedhöfe gehen und das Leben suchen

Mit Männern, die mitten im Leben stehen, über das Thema Tod reden? Pfarrer Martin Treichel hat erfahren, wie gut das geht.

Wenn dieser Text erscheint, werde ich mit zwölf anderen Männern ein Wochenende lang in Hamburg sein.



Wir werden mit einer Frau ins Gespräch kommen, die ein Buch mit dem Titel „Männer in Todesnähe – Gespräche am Lebensende“ geschrieben hat. Wir werden dem Ohlsdorfer Friedhof einen ganztägigen Besuch abstatten. Es ist der größte Parkfriedhof Europas, und neben unzähligen unbekannteren Menschen sind dort auch Inge Meysel, Hans Albers, Helmut Schmidt und Roger Willemsen beerdigt.





Wir werden im buddhistischen Zentrum in Hamburg zu Gast sein, wo wir uns über nichtchristliche Vorstellungen von Endlichkeit, Tod und Ewigkeit informieren werden. Wir werden uns Gedanken über unser eigenes Sterben machen. Und wir werden viel lachen, da bin ich mir sicher.

Zum vierten Mal veranstalten wir ein solches Seminar. „Ein Mann, ein Sarg“, hieß es bei der Premiere. Da waren wir unter anderem in einer Sargschreinerei zu Gast. Es folgten „Ein Mann, eine Urne“ und „Ein Mann, ein Grabstein“ mit Besuchen im Krematorium und bei einem Steinmetz. Und nun also „Ein Mann, ein Friedhof“ in Hamburg.





Anfangs wurden wir belächelt. Welcher Mann, so hieß es, denkt aus freien Stücken ein ganzes Wochenende lang über sein Sterben nach und bezahlt dafür auch noch Geld? Da kommt doch kein Mensch – und wenn, dann nur Sonderlinge, Gruftis oder Morbide.





Mittlerweile hat sich die Wahrnehmung verändert und das Seminar gehört fest in unser Jahresprogramm. Denn wir haben festgestellt: Es gibt sehr wohl Männer, die dieses Angebot dankbar und offen annehmen. Da ist Achim, dessen Frau vor einigen Jahren an Krebs verstorben ist.





Da ist Roland, der seine hochbetagten Eltern pflegt und sie nur schwer loslassen kann.





Da ist Christian, der sich noch immer nicht zwischen Erd- oder Seebestattung entscheiden kann.





Da ist Bernhard, der seit vielen Jahren originelle Traueranzeigen sammelt.





Und da ist Armin, der in diesem Jahr nicht dabei sein kann, uns aber schreibt: „Ich erinnere mich an den offenen Austausch in den drei Tagen mit Ehrfurcht und Ruhe.“





Alles Männer, die „im Leben stehen“. Aber die für sich erkannt haben: Es ist gut, sich auch mitten im Leben mit dem Sterben zu beschäftigen. Es ist wichtig, um die eigenen Grenzen zu wissen. Es hilft beim Leben, sich der eigenen Endlichkeit bewusst zu sein.





Es stimmt, was das uralte Psalmwort sagt: „Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Und es tut gut, sich selbst ein bisschen leicht zu nehmen bei alldem. Bei kaum einem anderen unserer Seminare wird so viel gelacht.





In einem stillen Moment werde ich auf dem Ohlsdorfer Friedhof das Grab des Sängers Roger Cicero besuchen. Es liegt an einem kleinen See. Und wenn ich dann da stehe, werden mir bestimmt Worte aus einem seiner Lieder durch den Kopf gehen:





„Steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Fühl ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment.“

Martin Treichel aus Wengern ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

