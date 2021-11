Von Nazis aus Amt gejagt: Herdecker Geschichte zu Ernst Voye

Herdecke. Das Grab von Dr. Ernst Voye und seiner Frau Anna Grave (aus Herdeckes letzter Brauerei-Familie) erinnert an der Zeppelinstraße auch an Nazi-Zeit.

Auf der untersten Ebene des Friedhofs an der Zeppelinstraße liegt eine der ältesten noch erhaltenen Erbgruften. Zum Teil versteckt und unübersichtlich, finden sich dutzende Grabsteine und Grabplatten mit Namen von Verstorbenen, die Herdecker Geschichte und Geschichten repräsentieren. Es handelt sich um die Grabstätte der miteinander durch Heirat verbundenen Familien Grave, Voye und Renckhoff. Der Ursprung dieser Grabstätte liegt tief im 19. Jahrhundert, wie die ältesten noch existierenden Grabsteine belegen, wobei die Namen nicht unbedingt mehr zu entziffern sind.

Der Grabstein der Eheleute Dr. Ernst Voye und seiner Frau Anna, geborene Grave, befindet sich am linken Rand der Gruft, ein sogenannter Kissenstein mit Buchstaben und Ziffern aus Metall, von denen heute bereits viele abgefallen und verschwunden sind. Voye wurde am 21. Dezember 1877 in Magdeburg geboren. Seine Eltern konnten sich wohl nur schwer für einen Vornamen entscheiden. Erst am 1. Februar 1878 wurden laut Vermerk auf der Geburtsurkunde die Vornamen Ernst Franz fest gelegt, wobei Ernst der Rufname sein sollte. Nach dem Studium der Volkswirtschaft und Promotion (Titel: „Über die Höhe der verschiedenen Zinsarten und ihre wechselseitige Abhängigkeit“) im Jahre 1904 kam Ernst Voye nach Hagen. Er hatte eine Anstellung als Assistent von Max Gerstein, dem damaligen Syndikus der Hagener Handelskammer.

Einige Publikationen

Sehr bald machte Dr. Voye in der märkischen Region auf sich aufmerksam. Er veröffentlichte ab 1908 eine fundierte „Geschichte der Industrie im märkischen Sauerland“, die erste umfassende bis in unmittelbare Gegenwart reichende Darstellung der industriellen Verhältnisse im Bereich der Handelskammer Hagen. Der erste Band der auf vier Bände ausgelegten Reihe befasste sich mit dem Kreis Hagen und war auch als Beitrag zum Jubiläum der 300-jährigen Zugehörigkeit der Mark zu Brandenburg-Preußen 1909 gedacht. Weitere Bände zu den Kreisen Altena, Iserlohn und Schwelm folgten. Unter Historikern gilt das Werk heute als Standardwerk zum Thema Industrialisierung im märkischen Raum.

Dr. Voye heiratete am 16. September 1912 Anna aus der alteingesessenen Herdecker Familie Grave. Ihr Vater war August Grave, der die letzte hier noch existierende Brauerei, die Stadtbrauerei Herdecke, in der Kampstraße betrieb. Das Ehepaar bekam zwei Kinder, den Sohn Ernst August und die Tochter Lore. In den 1920er Jahren schuf sich die in Hagen in der Hindenburgstraße 12 wohnende Familie an der Wittbräucke in Herdecke eine „Sommerfrische“. Am Ardeyhang, unmittelbar gegenüber dem Bahnhof Wittbräucke gelegen, konnte die Familie vom Mai bis in den Oktober die frische Luft in (fast) unberührter Landschaft genießen, während der Vater tagsüber in Hagen seiner Tätigkeit nachgehen konnte. Mittlerweile war er längst seinem ersten „Chef“ Max Gerstein nachgefolgt und selbst Syndikus der Handelskammer geworden.

Abberufen und Unschuld erwiesen

1933 endeten diese für die Familie unbeschwerten Zeiten. Am 1. April erschien in der Handelskammer Hagen eine „Abordnung der nationalsozialistischen Bewegung“ beim Handelskammerpräsidenten Alexander Post und verlangte ultimativ die Abberufung des Syndikus Dr. Ernst Voye. Seine Bezüge sollten sofort eingestellt werden. Als Begründung für diese Maßnahmen konnte man in den Zeitungen am folgenden Montag von Steuerschulden, „Doppelverdienerei“ und wachsender „Erregung über das unverständliche Verhalten des Dr. Voye in der Bevölkerung“ lesen. Mit der Entlassung von Dr. Voye verknüpft war die Gleichschaltung der Handelskammer, die jetzt von Nationalsozialisten geführt wurde.

Tatsächlich stellte sich Monate später die völlige Unschuld Dr. Voyes heraus, alle im April eingeleiteten Verfahren gegen ihn wurden eingestellt. Aber ihr Ziel hatten die Nationalsozialisten erreicht, Ernst Voyes Arbeit in der Handelskammer war beendet. Er konzentrierte sich jetzt auf seine Tätigkeiten im Verein der märkischen Kleinindustrie und die Geschäftsführung verschiedener Verbände dieser Kleinindustrie. Historisch arbeitete er an einer „Wirtschaftsgeschichte von Westfalen“, die er allerdings wegen seines frühen Todes nicht fertigstellen konnte. Er starb überraschend am 8. August 1942 in Hagen im Alter von 64 Jahren. Seine Frau überlebte ihn um acht Jahre, sie starb am 21. Mai 1950. Beide wurden gemäß ihrem Wunsch im Krematorium Delstern eingeäschert.

Vielen alteingesessenen Herdeckern, insbesondere im Stadtteil Ende, ist noch Dr. Ernst August Voye, der Sohn von Ernst Voye, ein Begriff. Er war nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft über Jahrzehnte als Landarzt in Ende tätig und wegen seiner Zuverlässigkeit geachtet. Seine Praxis hatte er dort, wo seine Eltern die „Sommerfrische“ hatten, an der Wittbräucker Straße 12. Er starb am 27. August 1988 in Österreich und ist ebenso wie seine am 19. Juli 2008 verstorbene Frau Brigitte (geb. Klein) in der alten Familiengruft Grave-Voye-Renckhoff beerdigt.

