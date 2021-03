Von zwei Einbrüchen in Herdecke ist nur einer erfolgreich

Einbrecher waren am Freitag in Herdecke aktiv, und zwar am Ahlenberg und am Herrentisch.

Herdecke. Am Sonntag berichtet die Polizei von zwei Einbrüchen am Freitag in Herdecke. In einem Haus wurden die Täter aber von dem Bewohner angesprochen.

Von zwei Einbrüchen am Freitag berichtet die Polizei in Herdecke. Zwischen 18.30 und 21.50 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster eines freistehenden Einfamilienhauses in der Siedlerstraße auf. Im Haus wurden nahezu sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse durchsucht und durchwühlt. Im Anschluss verließen die Täter das Haus durch die Terrassentür.

Gegen 19.15 Uhr befanden sich die Eheleute eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Unterer Nackenweg im Kellergeschoss, als sie verdächtigte Geräusche aus dem Erdgeschoss hörten. Der Mann schaute nach und stellte fest, dass unbekannte Täter gerade versuchten die Haustür aufzuhebeln. Auf Ansprache flüchteten der oder die Täter.