Vor 100 Jahren: Als die Franzosen die Stadt Wetter besetzten

„Am 15. Januar 1923, einem Montag, wurde die Stadt Wetter von französischen Truppen besetzt. Diese Aktion erfolgte im Rahmen der Besetzung des Ruhrgebiets. Mit der Begründung, dass Deutschland mit den ihm von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs im Versailler Friedensvertrag 1919 auferlegten Reparationsleistungen für Kriegsschäden vor allem in Nordfrankreich und Belgien im Verzug sei, war kriegsmäßig ausgerüstetes französisches und belgisches Militär am 11. Januar in das Ruhrgebiet eingerückt. Mit dieser französisch-belgischen Militäroperation sollte die Leistung rückständiger und zukünftiger deutscher Reparationslieferungen erzwungen werden.

Rathaus beschlagnahmt

Die Besetzung von Wetter erfolgte in der Form, dass kurz nach Mittag am 15. Januar ein Auto vor dem Rathaus anhielt, dem einige französische Offiziere entstiegen. Diese begaben sich in das Rathaus, wo sie unverzüglich mehrere Büroräume zwecks Einrichtung von Schreibstuben für die Besatzungsverwaltung beschlagnahmten. Bald darauf folgte französische Kavallerie mit Gepäckwagen und spätabends noch Infanterie. Bürgermeister Dr. Herrmann protestierte in aller Form gegen die widerrechtliche Besetzung. Dasselbe taten die Stadtverordneten in einer auf der Stadtverordnetenversammlung am nächsten Tag verabschiedeten Erklärung. Doch es nutzte nichts.

Einquartierungen der Soldaten

Noch am Einmarschtag hatte die Besatzungsmacht den Belagerungszustand über das gesamte Gebiet verhängt, worüber die Bevölkerung in Wetter durch entsprechende Plakatanschläge in der Stadt informiert wurde. In der Folgezeit wechselten die Besatzungseinheiten immer wieder. Am 23. Januar z. B. rückten in Wetter 940 Mann Infanterie mit 200 Pferden ein. Für die Soldaten mussten jedes Mal Quartiere bereitgestellt werden. Die Mannschaften wurden in Massenquartieren untergebracht, wozu man zunächst die Säle von Wirtschaften benutzte. Später, bei stärkeren Einquartierungen, mussten dafür auch Klassenräume, aber unter anderem auch der Lesesaal der Volksbücherei sowie das evangelische Gemeindehaus herangezogen werden. Die Offiziere wurden dagegen in den Häusern der Einwohner untergebracht. Schwierigkeiten bereitete allerdings die Bereitstellung von Stallungen für die Pferde.

Bürgermeister mahnt zur Besonnenheit

Sofort am Tag des Einmarsches hatte Bürgermeister Dr. Herrmann in einer auch in der Wetterschen Zeitung veröffentlichten Bekanntmachung die Einwohner zu „Ruhe und Besonnenheit“ sowie zu einer „würdigen Haltung“ gegenüber den Franzosen ermahnt. Die Wettersche Zeitung ergänzte in einem Bericht am 25. Januar, dass man überhaupt möglichst jegliche Berührung mit den „ungebetenen Gästen“ vermeiden solle. Einen Tag später wurde der verschärfte Belagerungszustand verhängt. Danach waren unter anderem jeder Straßenverkehr von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens sowie alle Arten von Straßenkundgebungen und Menschenansammlungen verboten und konnten mit Waffengewalt gesprengt werden.

Passiver Widerstand

Von der Reichsregierung wurde die Bevölkerung des besetzten Gebiets zum passiven Widerstand gegen die Besatzer aufgerufen. Dem ist man auch in Wetter gefolgt. Die Besatzungsmacht reagierte darauf mit Verhaftungen, Geld- und Gefängnisstrafen sowie Ausweisungen aus dem besetzten Gebiet. Eines der ersten Opfer dieser Maßnahmen war der Leiter des örtlichen Postamts, Oberpostmeister und Rechnungsrat Flohr, der sich geweigert hatte, Befehle der Franzosen auszuführen. Er wurde am 6. Februar 1923 abends verhaftet, in das Militärgefängnis in Witten-Stockum verbracht, anschließend ausgewiesen und in Olfen nahe Lüdinghausen abgesetzt. Prominentestes Opfer war Bürgermeister Dr. Herrmann. Er hatte die Aufforderung des französischen Ortskommandanten am 22. Februar 1923 ignoriert, vor ihm zur Entgegennahme von Befehlen zu erscheinen. Dr. Herrmann wurde daraufhin unverzüglich verhaftet und von dem Militärgericht in Witten-Stockum zu einem Jahr Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 10 Millionen Mark verurteilt.

Verhaftungen

In der Folgezeit ist es in der Stadt immer wieder zu Verhaftungen und Verurteilungen vor allem von Verwaltungsbeamten und öffentlichen Bediensteten gekommen, weil sie sich geweigert hatten, den Befehlen der französischen Besatzer Folge zu leisten. Zu den Betroffenen gehörten auch der Stadtrentmeister Boucke und der Sparkassenrendant von der Horst. Beide wurden anschließend ausgewiesen. Bis Ende Mai 1923 hatten bereits sechs Wetteraner einen Ausweisungsbefehl erhalten. Am 16. Juni 1923 wurde auch der kommissarische Bürgermeister in Wetter, Schulte-Mönting, verhaftet und vom Militärgericht in Witten-Stockum verurteilt. Er war ebenfalls den Befehlen des Ortskommandanten nicht nachgekommen. Mitte November 1923 war die Zahl der ausgewiesenen Personen in Wetter auf neun angestiegen. Sieben davon waren Beamte der Stadtverwaltung.

Wohnungsräumungen

Was es hieß, unter einem Besatzungsregime zu leben, erfuhren schon früh die in dem Bahnhofsgebäude in Oberwengern und den nahen eisenbahneigenen Häusern wohnenden Eisenbahnerfamilien. Da die Franzosen die Ruhrtalstrecke (Hagen-Vorhalle-Volmarstein-Witten-Essen) sofort nach der Besetzung in eigene Regie nehmen wollten, wurde den Eisenbahnern eines Abends das Ultimatum gestellt, entweder mit den Franzosen zusammenzuarbeiten, oder ihre Wohnungen bis um 5 Uhr am nächsten Morgen zu räumen. Die Eisenbahner - insgesamt 13 Familien - entschieden sich sämtlich für das Ausziehen. Im Juni 1923 ließ die Besatzungsmacht dann zehn Eisenbahner der Station Wetter ausweisen, weil sie es abgelehnt hatten, unter den Franzosen Dienst zu tun.

Verkehrsblockaden

Zu dem Leben unter der Besatzung gehörten aber auch eine Vielzahl von täglichen Widrigkeiten wie willkürliche Straßensperren, plötzliche Einstellungen des Zug- oder Straßenbahnverkehrs sowie das mehrmalige Sperren der Grenzen zu dem unbesetzten Gebiet, was wiederholt auch zu ernstlichen Versorgungsproblemen mit Gütern des täglichen Lebensbedarfs in der Stadt führte. So verbot die französische Besatzung am 14. Juni 1923 jeglichen Verkehr zwischen dem besetzten und unbesetzten Gebiet sowie den Straßenbahnbetrieb von Hagen nach Herdecke und Vorhalle auf jeweils unbestimmte Zeit. Beide Anordnungen waren eine Strafmaßnahme wegen des, allerdings rechtzeitig entdeckten Versuchs von Unbekannten, durch eine auf die Bahngleise zwischen Vorhalle und Volmarstein gelegte Bombe einen Militärzug mit französischen Soldaten zum Entgleisen zu bringen. Erfahrung mit dem Besatzungsregime machte auch der damalige Pfarrer Schulte der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Wetter.

Badende Jungen in der Ruhr: In der Besatzungszeit wird der Bevölkerung das erfrischende Bad verboten. Foto: Archiv Sollbach

Anfang Februar 1923 erschien bei ihm ein französischer Oberst, der ihm mitteilte, dass man in seiner Kirche sonntags eine heilige Messe für die katholischen französischen Soldaten abhalten wolle und er dafür die Kirche zur Verfügung stellen solle. Eine Ablehnung kam natürlich nicht in Frage. Andererseits bot der Oberst an, im Gegenzug den Armen der Kirchengemeinde ein kostenloses Mittagessen verabreichen zu lassen. Die Bitte des Offiziers, ihm daher eine Liste der Armen auszuhändigen, lehnte Pfarrer Schulte jedoch ab. Der erste für die französischen Soldaten in Wetter abgehaltene und von dem Divisions-Pfarrer der 13. französischen Division unter Mitwirkung der Regimentskapelle zelebrierte katholische Gottesdienst fand am 11. Februar 1923 um 11.30 Uhr statt. Von da an sind diese Messen jeden Sonntag bis zum Sommer 1924 abgehalten worden.

Sabotageakte

Auch in Wetter hat man sich nicht mit passivem Widerstand gegen die französischen Besatzer begnügt. Obwohl Bürgermeister Dr. Herrmann bereits in seiner „Bekanntmachung“ vor „unüberlegten Handlungen“ gewarnt hatte, sind auch hier wiederholt Sabotageakte verübt worden. So wurde die von den Franzosen vom örtlichen Post- und Telegrafenamt zum Rathaus in Wetter gelegte Telefonleitung immer wieder von Unbekannten durchtrennt. Als dies in der Nacht zum 19. Februar 1923 zum dritten Mal geschah, drohte der Ortskommandant dem Bürgermeister an, dass er im Wiederholungsfall verhaftet und der Stadt außerdem eine Geldstrafe auferlegt werde. Auch mehrere Anschläge auf die von den Franzosen betriebene Ruhrtal- Bahnstrecke wurden verübt. Ein solcher Anschlag erfolgte z. B. in der Nacht vom 12. auf den 13. April 1923 in der Nähe der Overwegbrücke, wodurch der Zugverkehr auf der Strecke für einige Zeit unterbrochen wurde. Die Besatzungsmacht verhaftete als Reaktion darauf den kommissarischen Amtmann des Amtes Volmarstein und nahm ihn als Geisel mit. Man teilte ihm mit, dass er nicht eher entlassen werde, bis die Täter ermittelt seien. Doch da auch nach 30 Tagen keine Täter festgestellt werden konnten, ließ man ihn schließlich wieder frei. Bereits zuvor, in der Nacht vom 17. auf den 18. März 1923, hatten Unbekannte versucht, die Eisenbahnunterführung im Streckenbereich Vorhalle-Volmarstein der Ruhrtalbahn zu sprengen. Allerdings war dabei lediglich ein Trichter in die Mauer gesprengt worden und der Eisenbahnverkehr folglich nicht unterbrochen worden. Als Sanktionsmaßnahme für diesen Sabotageakt sperrte die Besatzungsmacht die parallel zur Eisenbahnstrecke verlaufende Straße zwischen Volmarstein und Vorhalle auf unbestimmte Zeit.

Zeitungs- und Badeverbot

Auch Zeitungsverbote gab es in Wetter mehrmals. Vom 3. bis zum 14. April sowie erneut vom 16. Mai bis 15. Juni 1923 mussten die Einwohner auf ihr örtliches Nachrichtenblatt verzichten. Jeweils wegen der Besatzungsmacht missliebiger Berichterstattung war ihr Erscheinen nämlich verboten worden. Der Herausgeber und Redakteur der Zeitung, Friedrich Rosenau, wurde Ende Mai 1923 verhaftet und ausgewiesen. Im Sommer 1923 blieb den Wetteranern und insbesondere den Kindern aber auch ein erfrischendes nachmittägliches Bad in der Ruhr verwehrt, da die örtliche Besatzungsmacht das Baden in der Ruhr von 3 Uhr am Nachmittag bis 4 Uhr morgens untersagt hatte. Das war für die Bevölkerung besonders misslich, da es das Freibad damals noch nicht gab. Etwas über anderthalb Jahre dauerte in Wetter die Besetzung und das Leben unter militärischer Überwachung. Am 27. September 1924 mittags um 12 Uhr zogen schließlich die letzten französischen Soldaten ab. Allerdings galt die Stadt weiterhin als besetztes Gebiet. Erst im Juli/August 1925 endete die Ruhrbesetzung endgültig.

Zur Person

Der Historiker Professor Gerhard E. Sollbach, geboren 1942, lehrte am Historischen Institut der TU Dortmund mit den Forschungsschwerpunkten Sozial- und Kulturgeschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, Bildungsgeschichte sowie Westfälische Landesgeschichte.



Der Geschichtsprofessor ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte des heimischen Raums und zudem ein großer Naturfreund. Hin und wieder lässt er die Leserschaft mit Gastbeiträgen in dieser Zeitung an seinem Wissen teilhaben.



Zu den Veröffentlichungen des Herdeckers gehören u.a. „Schule von unten“: Gesammelte Aufsätze zur südwestfälischen Schulgeschichte (Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik); „Die mittelalterliche Lehre vom Mikrokosmos und Makrokosmos“; „Heimat ade!“: Kinderlandverschickung in Hagen 1941-1945; „Durch die Wildnis zum Mississippi“: Die Erkundung des nordamerikanischen Mittleren Westens und des großen Stroms durch französische Kundschafter und ... zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte); „Zwischen Manitou und Management“: Die Bloods (Blackfeet) Westkanadas auf der Suche nach einem indianischen Weg in eine bessere Zukunft; „Aufstand in den Ghettos“: Der Rassenkonflikt in den USA und seine Behandlung in Schulbüchern der Bundesrepublik - Ein Beitrag zur Meinungsbildung.

