Vor Gericht: Minibagger in Herdecke spurlos verschwunden

Ein Gefallen wurde einem Mann aus Herdecke nun beinahe zum Verhängnis. Als der von ihm „beherbergte“ Mini-Bagger irgendwann scheinbar spurlos verschwunden war, geriet der 40-Jährige in Verdacht, ihn unterschlagen zu haben. Vor dem Amtsgericht Wetter entpuppte sich die vermeintliche Straftat nun eher als Missverständnis und fehlende Kommunikation.

Vor einigen Jahren befand sich die Baustelle, auf der der Mini-Bagger im Wert von rund 9000 Euro eingesetzt werden sollte, in der Nähe des Firmengrundstücks des Herdeckers. Der Betreiber des Baubetriebs bat den 40-Jährigen daraufhin, den Bagger bei ihm auf dem Gelände abzustellen. Er durfte. 2019 aber, so zumindest der spätere Vorwurf, forderte er ihn zurück. Offenbar erfolglos. Also erstattete er Strafanzeige.

Aus den Augen, aus dem Sinn

Vor Gericht betonte die Anwältin des Herdeckers nun gleich zu Verhandlungsbeginn: „Das ist ein großes Missverständnis.“ Die beiden Parteien hätten sich in der Zwischenzeit geeinigt und der Bagger-Besitzer wolle seine Anzeige auch zurückziehen. Nach dieser Eröffnung erklärte sie, ausführlich, wie das Corpus Delicti aus dem Sichtfeld aller Beteiligten verschwinden und später auch in Vergessenheit geraten konnte.

Zunächst habe der Bagger tatsächlich auf dem Firmengelände ihres Mandanten gestanden, später sei er auf das Privatgelände gebracht worden und sei dort schließlich in der Garage gelandet. Dann habe sich der Herdecker von seiner Ehefrau getrennt, sei ausgezogen und habe das Grundstück lange nicht mehr betreten. Auf die Frage, wo der Bagger abgeblieben sei, habe er geantwortet, dass der sich auf dem Gelände befinde. Offenbar hätte der Besitzer daraufhin dort geguckt und habe ihn natürlich nicht sehen können. Hätte er bei der künftigen Ex-Frau geklingelt und gefragt, wäre es anders gelaufen. „Das war wirklich nichts anderes als ein Kommunikationsproblem.“

Verfahren eingestellt

Ihr Mandant habe keinerlei Interesse an dem Bagger gehabt, habe also keinerlei Zueignungsabsicht besessen und überdies sei der Bagger ja die ganze Zeit da gewesen. „Es ist einfach doof gelaufen“, betonte die Anwältin trocken. Nach diesen Ausführungen befragte das Gericht den Besitzer des Mini-Baggers und der bestätigte tatsächlich, dass der sich wieder in seinem Besitz befinde. Auch versicherte er, kein Interesse mehr an einer Strafverfolgung zu haben. „Für mich ist die Sache erledigt“, erklärte er. Unter den Umständen hatte das Gericht ein Einsehen mit dem 40-Jährigen aus Herdecke: Sein Verfahren wurde ohne Auflagen eingestellt.