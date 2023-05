Vor Unfall rückt Feuerwehr Herdecke zu drei Einsätzen aus

Zu diesem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Landstraße fuhren die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen.

Herdecke. Ein Unfall auf der Dortmunder Landstraße, ein Brandmeldealarm im Schwimmbad und eine tierische Rettung: Die Feuerwehr Herdecke hatte gut zu tun.

Insgesamt vier Alarmierungen für die Ehrenamtler am Wochenende: Am frühen Sonntagmorgen etwa wurde die Freiwillige Feuerwehr Herdecke um 5.08 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Dortmunder Landstraße war der Fahrer eines VW Golf in Höhe der Gahlenfeldstraße von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Verkehrsinsel touchiert, wobei der Pkw stark beschädigt wurde.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Die Feuerwehr war neben der Polizei mit drei Fahrzeuge eine Stunde im Einsatz.

Bereits am Freitag musste die Feuerwehr Herdecke um 17.18 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Schwimmbad an der Neuen Straße zur Grundschule Schraberg ausrücken. Die automatische Brandmeldeanlage hatte durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der Einsatz für den Löschzug konnte nach 30 Minuten abgebrochen werden.

Katze in Notlage

Weiter ging es mit einer Alarmierung um 20.48 Uhr in die Gerberstraße. Hier befand sich eine Katze in Notlage. Die Feuerwehr rettete das Tier über eine Drehleiter.

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr dann gegen 16.30 Uhr mit dem Stichwort „Unwetter/Sturm“ in den Veilchenweg alarmiert. Noch während der Anfahrt konnte der Einsatz aber abgebrochen werden.

