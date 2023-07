Vorbildlich: Drei Volltreffer für das neue Leben in Wetter

Wetter/Ennepe-Ruhr. Kristina und Walter Schew kommen als Spätaussiedler nach Deutschland. In Rekordzeit finden sie eine Wohnung und Arbeit.

Von Absagen haben sie sich nie abschrecken lassen: Kristina und Walter Schew sind vor zweieinhalb Jahren als Spätaussiedler aus Russland nach Wetter gekommen. Deutschlernen, Integrieren, Arbeit finden – das erledigten sie hochmotiviert und mithilfe des Jobcenters EN in Rekordzeit. Nach drei Volltreffern haben sie jetzt beste Perspektiven.

Rachel muss mit

Rachel – so heißt der Grund, warum das Paar aus Nowosibirsk ausgerechnet in Wetter landete. Wegen der Rauhaardackelhündin wurde die Suche nach der für die Auswanderung nötige Wohnung in Deutschland zur Geduldsprobe. Mehr als 100 Briefe schickten die Schews an Vermieter, ebenso viele Absagen kamen zurück. Fast immer lautete die Botschaft: Kein Hund erwünscht. Für das Paar galt aber: Auswandern ohne Rachel nicht denkbar. „Wir sind eine Familie“, sagt Kristina Schew.

Wohnung in Wetter gefunden

Die Zusage für eine Wohnung für Mensch und Hund kam schließlich von einem Vermieter in Wetter. Sie entpuppte sich als Volltreffer Nummer eins. Denn sowohl in den neuen vier Wänden als auch in der Nachbarschaft und der Gesamtstadt Wetter fühlen sich die Schews sehr wohl. Erster Ansprechpartner für die berufliche Zukunft der Schews war damit das Jobcenter EN. „Obwohl sie kaum Deutsch sprachen, suchten sie sofort den Kontakt“, erinnert sich Integrationscoach Diana Abramov an den März 2021. „Wir wollten keine Zeit verlieren“, bestätigt Walter Schew. Deshalb legten sie dieselbe Hartnäckigkeit wie bei der Wohnungssuche an den Tag, telefonierten ruckzuck alle Sprachkursanbieter ab. Warteliste zu lang? Kurs coronabedingt abgesagt? Okay, dann eben der nächste. So gelang es ihnen, zeitnah Plätze zu ergattern. „Die Integrationskurse waren sehr, sehr hilfreich. Auch weil es um mehr als nur Sprache für den Job ging, das ganze Leben in Deutschland war Thema. Eine tolle Hilfe, um sich schnell zurechtfinden zu können“, sagt Walter Schew.

Bildungsabschlüsse anerkannt

Auch Diana Abramov tat alles, damit die Schews zügig vorankamen. Während die Behörden auf Bundesebene die Bildungsabschlüsse des Paars prüften und schließlich anerkannten, vermittelte sie ihnen weitere Sprachkurse und nahm sie in das Durchstarter-Programm des Jobcenters EN auf.

Angenommen und angekommen

Mit einem professionellen Anschreiben, Lebenslauf und Foto ausgestattet, ging es für die studierte Ingenieurin Kristina Schew dann ganz besonders schnell. Der Arbeitgeberservice des Jobcenters EN kontaktierte passende Unternehmen. Kurz darauf startete die 32-Jährige als Trainee bei ABC Umformtechnik in Gevelsberg – Volltreffer Nummer zwei. „Ich arbeite im Bereich der technischen Entwicklung. Wenn ich übernommen werde, kann ich wieder genau das machen, was ich will: Zeichnen, konstruieren, Ingenieurin sein.“ Sie strahlt. Im Team fühlt sie sich wohl, die Kolleginnen und Kollegen kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, aber alle sprechen Deutsch miteinander. Kristina Schew ist ein Teil von ihnen. Angenommen – angekommen.

Menschen müssen harmonieren

Walter Schew hatte zwar jahrelange Berufserfahrung als Sanitäranlagentechniker im Gepäck, allerdings ohne Abschlüsse. Ihm vermittelte das Jobcenter EN zusätzlich zu den Deutschkursen einen Englischkurs der Otto-Benecke-Stiftung. Parallel schrieb er eigeninitiativ Bewerbungen. 20, 30, 40, alle erfolglos. Nach 50 Bewerbungen erhielt er genau eine Einladung, der Volltreffer Nummer drei: Seit April 2023 arbeitet Walter Schew für die Firma Doliwa in Bochum, ist im Bereich Elektro, Fliesen und Sanitär tätig. „Mir wurde direkt signalisiert: ‘Wir suchen Leute, die gut harmonieren, die zur Arbeitsatmosphäre passen, die Erfahrung steht an zweiter Stelle.’“

Verkürzte Ausbildung

Sein Chef ließ ihn Probearbeiten, war sofort von Schews Qualitäten überzeugt. „Er hat mir gesagt: ‘Du bist toll, du weißt alles, aber du brauchst unbedingt einen Gesellenbrief.’“ In wenigen Tagen, am 1. August, darf der 31-Jährige nun in eine – wegen seiner Vorerfahrung – verkürzte Ausbildung starten. „Meine Firma unterstützt mich, auch wenn ich danach noch die Meisterschule oder ein Studium der Gebäudetechnik machen will“, erzählt Walter Schew voller Zuversicht.

Gut vorbereitet

Über diesen Erfolg der beiden freut sich natürlich auch Integrationscoach Diana Abramov: „Das war ganz, ganz toll, wie die beiden sich ins Zeug gelegt haben. Sie sind nie einfach mit der Einstellung ’Mal sehen, was passiert‘ zu einem Termin gekommen, sondern waren immer vorbereitet, hatten immer schon recherchiert. Sie haben sich richtig reingehängt und es sehr verdient, gute Jobs zu bekommen.“

