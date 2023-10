Vorfahrt missachtet: Verletzter bei Unfall in Wengern

Wengern. Am Samstag wurde die Polizei zu einem Unfall in Wetter gerufen. An der Kreuzung Am Brömken und Schmiedestraße waren zwei Autos kollidiert.

Eine 42-jährige Hagenerin befuhr am Samstag mit ihrem Pkw die Straße „Am Brömken“ in absteigender Fahrtrichtung und beabsichtigte in Höhe der Einmündung „Schmiedestraße“ nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 31- jährigen Ennepetalers, der seinerseits auf der „Schmiedestraße“ in aufsteigende Fahrtrichtung fuhr. Trotz aktiviertem Notbremsassistenten konnte eine Kollision nicht mehr vermieden werden. Der Ennepetaler wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

