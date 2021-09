Vorsitzender der CDU Ennepe-Ruhr: Flüshöh löst Brauksiepe ab

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Auf dem Parteitag wählte die CDU Ennepe-Ruhr einen neuen Kreisvorstand. Den führt Oliver Flüshöh, auch Herdecker und Wetteraner übernehmen Ämter.

Zum 77. Kreisparteitag hatte die CDU Ennepe-Ruhr nach Niederwenigern eingeladen. Zu Beginn stimmte Bundestagskandidat Hartmut Ziebs die Delegierten in seiner feurigen Rede noch einmal auf die Tage bis zur Bundestagswahl ein. Der Parteitag stand auch im Zeichen der Neuwahl des Kreisvorstandes der CDU Ennepe-Ruhr.

Hier zeichnete sich bereits im Vorfeld eine Änderung an der Spitze des Kreisverbandes ab: Dr. Ralf Brauksiepe, seit mehr als 26 Jahren an der Spitze, trat nicht mehr zur Wahl an. Für das Engagement und den unermüdlichen Einsatz von Dr. Brauksiepe bedankten sich der CDU-Bezirksvorsitzende, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, die Stellvertreter Udo Andre Schäfer und Ulrich Oberste-Padtberg, der Hattinger CDU-Vorsitzende Gerhard Nörenberg und der Ortsbürgermeister von Hattingen-Niederwenigern, Heinz-Theo Haske. Letzterer hatte als besondere Überraschung für Dr. Brauksiepe den Hattinger Fanfarenzug bestellt, der ein Ständchen brachte.

Fanfaren bringen Ständchen

Dr. Brauksiepe, der in seiner Rede seine Amtszeit Revue passieren ließ, bedankte sich für die langen Jahre der Unterstützung und guten Zusammenarbeit. Als Dank bekam er unter anderem die Nadel der CDU für besondere Verdienste verliehen.

Auch Oliver Flüshöh, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, der vorgeschlagen war vom scheidenden Kreisvorstand als Nachfolger von Dr. Brauksiepe, bedankte sich in seiner Antrittsrede für die geleistete Arbeit. Der 46-jährige Schwelmer betonte, dass er sich mit einem neuen Team den vielfältigen Herausforderungen der Zukunft stellen und die CDU moderner machen möchte. Die Delegierten unterstützten ihn bei der Wahl zum neuen Kreisvorsitzenden mit 97 Prozent Zustimmung.

Zu seinen Stellvertretern wurden Dr. Ulrike Brauksiepe, Vorsitzende der CDU Hattingen-Mitte, Ulrike Borowski als Vorsitzende der CDU Breckerfeld und Ulrich Oberste-Padtberg (Vorsitzender der CDU-Witten) gewählt. Schriftführerin wurde Julia Brunow, Vorsitzende der CDU Herdecke, und Schatzmeister Torsten Schulte, Vorsitzender der CDU Sprockhövel. Zur Mitgliederbeauftragten wählten die Delegierten Johanna Burbulla aus Schwelm.

Den Vorstand komplettieren die 18 gewählten Beisitzer, darunter Christian Brandt (Herdecke) und Stefan Wedegärtner (Wetter). Gewählt wurden auch die Delegierten zu übergeordneten Gremien.

So wird die CDU Ennepe-Ruhr auf den Bundesparteitagen für die nächsten zwei Jahre vertreten von Ulrike Borowski, Oliver Flüshöh und Ulrich Oberste-Padtberg. Zu Delegierten zu Landes- und Bezirksparteitagen wurden Ulrike Borowski, Julia Brunow, Walter Faupel, Oliver Flüshöh, Gerhard Nörenberg, Ulrich Oberste-Padtberg und Torsten Schulte gewählt.

