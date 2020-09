Wachsame Anwohner vertreiben Diebe von Baustelle in Herdecke

Herdecke. Mit dieser Courage der Anwohner hatten die beiden Männer nicht gerechnet, als sie in Herdecke auf Beutezug gehen wollten.

Gegen 21.30 Uhr am Donnerstagabend hielt sich ein 57-jähriger Anwohner der Ruhrstraße zusammen mit einem 29-jährigen Begleiter vor seiner Haustür auf. Sie hörten verdächtige Geräusche seitens einer Baustelle, die sich gegenüber des Hauses befindet. Als sie nachschauten, sahen sie zwei männliche Personen an der Baustelle, die den dortigen Bauzaun anhoben.

Eine Person trug dabei zwei Stapel Dämmplatten, jeweils eine in jeder Hand. Die beiden Personen begaben sich zu einen am Straßenrand abgestellten Roller. Daraufhin eilte der Herdecker in Richtung der beiden männlichen Personen und schrie diese an. Dadurch eingeschüchtert, bereits auf dem Roller sitzend, ließ die zweite männliche Person die beiden Paletten mit Dämmplatten fallen und beide Personen flohen mit dem besagtem Roller in Richtung der Wetterstraße.

Personenbeschreibung

Die Personen können wir folgt beschrieben werden: Beide Personen sind männlich, zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Sie trugen beide dunkle Kleidung. Einer trug einen weißen, einer einen schwarzen Helm. Eine Fahndung nach den Tätern und dem Fahrzeug blieb erfolglos.