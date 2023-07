Wärmepumpe ist seit 1979 „eine höchst effiziente Heizung“

Der in Herdecke sehr bekannte Peter Gerigk hat ein Loblied auf die Wärmepumpen-Technik verfasst. Die läuft in seinem Haus schon seit Jahrzehnten.

Windrad und Wärmepumpe. Das Engagement der Familie Lenkenhoff ist sicher bewundernswert, über eine Aussage muss ich aber schmunzeln: „Seit 1998 haben sie eine Erdwärmepumpe; damals war das die erste im ganzen EN-Kreis.“

Diese Aussage ist so nicht richtig: Mein Nachbar Helmut Schenkelberg und ich haben schon 1979, also praktisch eine Generation früher, jeweils eine Erdwärmepumpe in unserem Doppelhaus installiert und heizen seitdem mit Erdwärme. Unsere Wärmepumpen waren damals die Nummern 2 und 3 in Herdecke, wie uns die damalige Elektromark bestätigte. Wir haben damals das Glück gehabt, in der Nachbarschaft Professor Dieter Ruhm kennengelernt zu haben, der zum Heizen mit Wärmepumpen damals an der Fachhochschule Hagen forschte. Er hat uns beraten – die „Experten“ aus den einschlägigen Heizungsfirmen hatten damals allesamt noch keine Ahnung.

Auf sein Anraten hin haben wir je 500 qm unserer Grundstücke bis zu einer Tiefe von 1,50 m ausgehoben und in Eigenleistung je 15 Kreise a 100 m PE-Rohre verlegt, durch die mit Kühlmittel versehenes Wasser zirkuliert, das zur Wärmepumpe im Keller geführt wird (siehe dazu das angehängte Bild von 1979: Die 15 Kreise werden in den Betonschächten zusammengeführt und dann durch ein größeres Rohr zur Wärmepumpe geführt). Dort wird ihm nach dem umgedrehten Kühlschrankprinzip Wärme entzogen und dadurch der Heizungskreislauf im Haus beheizt. Da die Kosten der gesamten Installation sehr hoch waren, haben wir auch die Fußbodenheizung im Haus selbst verlegt.

Ölkrise und fehlendes Gas

Warum haben wir uns damals dafür entschieden? Öl wollten wir nicht (die erste Ölkrise war noch frisch in der Erinnerung), Gas gab es damals in der Straße Zur Windmühle nicht, und eine Nachtspeicherheizung empfanden wir schon damals als völlig ineffizient.

Die Wärmepumpe war für uns deshalb die Lösung, weil sie absolut effizient arbeitet: 1 kWh eingespeister Strom wird durch die Wärmepumpe zu 3 kWh Wärme. Diese Effizienz liegt heute meist schon bei 4 bis 6 kWh. Damit ist die Wärmepumpe eine höchst effiziente Heizung! Schade, dass bei der gegenwärtigen Diskussion darauf niemand hinweist. Wir genießen auf jeden Fall seit 1979 niedrige Heizkosten und, seitdem wir mit Ökostrom von der Mark-E beliefert werden, ein Heizsystem ohne Abgase und ohne CO2-Ausstoß. Die erste Wärmepumpe lief übrigens bis 2013, dann wurde die zweite, weitaus effizientere eingebaut, die nochmals ca. 25 % weniger Strom verbraucht.

Ein Hinweis zur Ergänzung: Anfang der 80er-Jahre gab es übrigens einen kleinen Wärmepumpenboom, der dann aber zusammenbrach, als immer mehr inkompetente Firmen absolut ineffiziente Wärmepumpen auf den Markt warfen (z.B. verkauft durch das Versandhaus „Quelle“), die mehr Strom fraßen als sie Wärme abgaben (z.B. Luftwärmepumpen, die damals einfach noch nicht vernünftig funktionierten – im Gegensatz zu den heutigen). Der Absatz brach zusammen und bekam erst in den 90er-Jahren wieder Schwung.

Wir wissen auf jeden Fall, dass die Wärmepumpe ein effizientes und zukunftssicheres System ist, das in der Anschaffung mehr Kosten verursacht, aber im Betrieb diese Mehrkosten wieder einspielt – bei den angedachten staatlichen Förderungen sogar sehr schnell.

Peter M. Gerigk, Herdecke (langjähriges Ratsmitglied und Grünen-Politiker)

