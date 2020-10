Wagenladungen voller Erntedank-Gaben für den Brotkorb Wetter

Gemeindereferentin Angela Hoppe übergibt die gesammelten Gaben aus St. Liborius und St. Augustinus und Monika an Barbara Holland (r.) vom Brotkorb Wetter.

Wetter. Barbara Holland vom Brotkorb staunte: Zwei Wagenladungen voll mit Lebensmitteln hatten Gemeindemitglieder zum Erntedank gespendet.

Mehr als 200 Konservendosen, Packungen mit Nudeln, Reis und Mehl, Tüten, Tetrapacks und Becher mit anderem Haltbaren und sogar das erste Weihnachtsgebäck war unter den Spenden der Gemeindemitglieder von St. Augustinus und Monika Wetter, St. Liborius Wengern und den anderen Gemeinden der Pfarrei St. Peter und Paul bei deren Erntedank-Sammelaktion. „Wir sind selbst – im positivsten Sinne – überrascht worden, wie toll die Gemeindemitglieder die Idee angenommen haben“, sagt Holger Schmitz, leitender Pfarrer der katholischen Pfarrei in Witten, Sprockhövel und Wetter. „Und wir können nur Danke sagen, stellvertretend für die Schwelmer Tafel und den Verein Brotkorb in Wetter, an die wir die Spenden weitergeleitet haben“, ergänzt Pastoralreferent Bernd Fallbrügge.

Körbe in den Kirchen

Vor dem Erntedankfest hatte die Pfarrei dazu aufgerufen, denen zu helfen, für die „ein reich gedeckter Tisch keine Selbstverständlichkeit ist“. Während der Öffnungszeiten der Kirchen konnten die Spenden in bereitgestellten Körben abgelegt werden.

Mehr als ein Dutzend gut gefüllter Kisten, Kartons und Tüten mit haltbaren Lebensmitteln aller Art brachte Angela Hoppe, Gemeindereferentin der Pfarrei, zum Verein Brotkorb in Wetter. Die Spendenmenge war so groß, dass sie gleich zweimal mit ihrem Auto zur Gartenstraße in Wetter fuhr. Eine komplette Wagenladung kam alleine aus St. Liborius mit allem von Zwieback, Haferflocken, Honig oder Margarine bis zu Würstchengläsern, Tee und Schokolade.

Voll beladener Kofferraum

Barbara Holland, Vorsitzende des Vereins Brotkorb Wetter, konnte es fast nicht glauben, was da alles aus Angela Hoppes Kofferraum zum Vorschein kam. Ihre Mutter Inge Holland, Gründerin des Brotkorbs, habe schon immer gesagt, „Wetter ist eine Stadt mit Herz“.

Noch einmal die gleiche Menge Lebensmittelspenden brachten Pfarrer Holger Schmitz und Bernd Fallbrügge zum Tafelladen der Caritas in Schwelm.

Wer den Brotkorb in Wetter, Gartenstraße 30 A, unterstützen möchte: Die Lebensmittelspenden werden montags und donnerstags in der Zeit von 13 bis 15 Uhr entgegengenommen.