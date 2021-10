Wanderausstellung über Behinderung in Stiftskirche Herdecke

Herdecke. Heimat- und Verkehrsverein: Die Ausstellung „Behinderung im Wandel der Zeit“ gastiert vom 25. Oktober bis 1. November in Herdeckes Stiftskirche.

Die Stiftskirche St. Marien gilt als besonderer Ort. Insofern ist sie auch ein passender Schauplatz, um ein spezielles Thema aufzugreifen. Die Wanderausstellung „Behinderung im Wandel der Zeit“ gastiert in der nächsten Woche an der Alten Stiftsstraße 2. Besucher können dann vom 25. Oktober bis 1. November nachvollziehen, was es mit der Verfolgung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in Hagen und Herdecke (so der Untertitel) auf sich hat.

Passend sind auch die Beziehungen der verschiedenen Ausstellungsinitiatoren und vor allem der Caritas Hagen nach Herdecke. Konkret zum hiesigen Heimat- und Verkehrsverein. Dessen Vorsitzender ist Christian Münch, der bei der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) zu Hagen als Inklusionsberater arbeitet. „Das Thema der Ausstellung ist genau mein Ding“, sagt der Herdecker und blickt auf das Plakat, auf dem der Wortlaut des ersten Artikels der Grundrechte steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Oder ist sie doch antastbar? Darüber können sich bald Besucher in der Stiftskirche Gedanken machen. „In der Wanderausstellung geht es nicht nur um Vergangenes, sondern auch um die Gegenwart“, berichtet Münch. Konkret denkt er an Interviews aus der heutigen Zeit zum Thema Diskriminierung, die ebenfalls Teil der verschiedenen Darstellungen sein werden. „Die verteilen sich dann im gesamten Kirchenraum.“ Der Termin zur Eröffnung: Montag, 25. Oktober, 17 Uhr.

Der Heimat- und Verkehrsverein bereitet zwei zusätzliche Schautafeln vor, um Herdecker Bezüge zur Verfolgung von Menschen mit Handicap aufzuzeigen. Der ehemalige Geschichtslehrer des hiesigen Friedrich-Harkort-Gymnasiums, Willi Creutzenberg, hat diesbezüglich recherchiert und ist unter anderem auf Dokumente zur Anwendung des Euthanasie-Programms im Dritten Reich in Herdecke gestoßen. Die Ergebnisse dieser Nachforschungen hat die Mediengestalterin Tanja Münch (Ehefrau des Vereinsvorsitzenden) grafisch für die Ausstellung aufbereitet.

Vereins-Aktivitäten

Für Christian Münch wiederum ist die kommende Woche auch ein willkommener Anlass, über eine Veranstaltung mal wieder auf den Herdecker Heimat- und Verkehrsverein hinzuweisen. Der hatte in den vergangenen Monaten vor allem mit Problemen zu kämpfen. Wegen der Corona-Pandemie musste einiges ausfallen, der Vorstand versorgte die Mitglieder aber auf verschiedenen Wegen mit Informationen. Und dann kam noch das Hochwasser hinzu, das – wie berichtet – für Zerstörung und viel Arbeit in der Heimatstube sorgte.

Mittlerweile normalisieren sich aber wieder die Abläufe im 1984 gegründeten Heimat- und Verkehrsverein. Der bietet beispielsweise längst wieder Stadtführungen durch Herdecke an. Auch die Vorbereitungen zum Erscheinen der nächsten Ausgabe der Herdecker Blätter laufen. „In Kürze findet auch die Mitgliederversammlung statt“, berichtet Münch.

Gesprächsthema dort könnte dann auch die Wanderausstellung in der Stiftskirche werden. Die ist bekanntlich in diesen Tagen noch in der Martinskirche der Evangelischen Stiftung Volmarstein zu sehen. Nach der Station in Herdecke (auch dort gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen) geht es mit der Präsentation am 2. November übrigens in der Dortmunder Emscherschule im Stadtteil Aplerbeck weiter.

Öffnungszeiten der Ausstellung in der evangelischen Stiftskirche in Herdecke ab dem 26. Oktober bis zum 1. November: Dienstag, Mittwoch und Freitag 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 14 Uhr, Samstag bis Montag 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.behinderung-im-wandel.de

