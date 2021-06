Wanderung in Wetter auf den Spuren von Henriette Davidis

Wetter. Es geht wieder los mit den Wanderungen. Das Stadtmarketing Wetter hat die Tour zusammengerührt.

Der Stadtmarketing für Wetter lädt alle Wanderbegeisterten am Sonntag, 13. Juni zur ersten geführten Wanderung in diesem Jahr ein.

Der Henriette-Davidis-Rundweg (Stadtmarketing-Wanderkarte Nr. 4) ist der gleichnamigen, bekannten Kochbuchautorin, geboren 1801 in Wetter-Wengern, gewidmet. Gästewanderführer Bernhard Kauer führt die Teilnehmer auf der Wanderung an verschiedene Stationen aus dem Leben der Henriette Davidis. Erste Station ist das Geburtshaus von Davidis. Weiter geht es durch eine Wohnsiedlung und dann einen schmalen Weg hinunter zur Wengerner Mühle. Der Elbschebach wird überquert und die stillgelegte Bahnlinie zwischen Wetter und Gevelsberg unterquert. Danach geht es einen steilen Waldweg hinauf zum Naturfreundehaus Eggeklause. Am Waldrand spaziert die Gruppe am Frauenheim Wengern vorbei, zum Teil mit schönem Talblick auf Esborn.

Ein schmaler Wiesenpfad leitet hinab zur Schmiedestraße. Weiter geht es über Landstraßen Richtung Esborn. Ein anschließender steiler Aufstieg wird mit einem wunderbaren, weiten Blick über das Ruhrtal und die Ausläufer des Ardeygebirges bis hinein nach Alt-Wetter belohnt. An der Flanke des Brasbergs geht es abschließend über angenehme Waldwege entspannt zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Davidis-Platz im historischen Dorfkern von Wengern. Länge der Strecke: ca. acht Kilometer. Dauer: etwa 2,5 Stunden (ohne Pausen)Kostenbeitrag: 3 Euro/Person. Familien mit Kindern sind willkommen, die Strecke ist aber nicht für Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühle geeignet.

Eine vorherige Anmeldung beim Stadtmarketing für Wetter ist unbedingt unter 02335 802092 oder über E-Mail an kontakt@stadtmarketing-wetter.de erforderlich.

