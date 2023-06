Gesundheit Was tun bei Adipositas? „Hungern allein ist zwecklos“

Wetter/Hagen. Krankhaft fettleibige Menschen haben einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Ein Patientenforum will Auswege aufzeigen

„Hungern allein ist zwecklos!“, so lautet der Titel des Patienten-Forums, zu dem das zur Evangelischen Stiftung Volmarstein zählende Evangelische Krankenhaus Haspe am Dienstag, 27. Juni, um 17.30 Uhr einlädt. Chefarzt Dr. Claas Brockschmidt und das Team der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Mops erläutern die Möglichkeiten der Behandlung bei Adipositas. Der Vortrag findet im Schulungsraum des Krankenhauses, Brusebrinkstraße 20, statt (Eingang von außen).

Das Adipositas-Zentrum im Hasper Krankenhaus ist in Hagen und im Sauerland das einzige Zentrum, das von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) als „Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie“ zertifiziert wurde. Dr. Brockschmidt bietet mit einem interdisziplinären Team ganzheitliche Hilfe für Menschen mit krankhafter Fettleibigkeit. „Krankhaft fettleibige Menschen haben einen sehr langen Leidensweg hinter sich“, weiß der Chefarzt. Mehr als 2000 Menschen jährlich suchen Rat und Hilfe im Adipositas-Zentrum Hagen-Haspe. 400 Patienten erhalten jährlich in Haspe eine operative Magenverkleinerung.

„Eine Operation reduziert nicht automatisch das Gewicht“, betont Dr. Brockschmidt. „Es geht nicht darum, ein Stück des Fettgewebes wegzuoperieren oder abzusaugen, sondern um eine Veränderung des Magen-Darm-Traktes, die einen Gewichtsverlust und nachfolgend Gewichtsstabilität ermöglicht.“

In einem ersten Vortrag stellt Koordinatorin Beatrix Schöneborn das Team des Adipositas-Zentrums vor. Um 18 Uhr spricht Nadine Legutko (Ökotrophologin) über Ernährung bei Adipositas-Operationen. Und um 18.45 Uhr erklärt Chefarzt Dr. Brockschmidt das multimodale Behandlungskonzept sowie Operationsmethoden.

