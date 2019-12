Mein Gott Was war noch mal der Grund für Weihnachten?

Ruhige Momente im Vorweihnachtsstress sind wichtig. Nur dann wird’s besinnlich.

Ich denke, es geht Ihnen genauso wie mir? Ende November schmückt man in aller Ruhe das Haus schön weihnachtlich. Besucht ganz entspannt den Weihnachtsmarkt, bummelt im Advent völlig stressfrei durch die Geschäfte und besorgt noch ein paar Geschenke; man freut sich über die ganzen Einladungen zu Weihnachtsfeiern, weil man endlich mal viel Zeit hat und plant ganz gelassen die Weihnachtsfeiertage!





Diese Vorweihnachtszeit ist wirklich besinnlich, wie ich finde! Selbst an Heilig Abend. Alle freuen sich bereits auf den Parkplätzen der Supermärkte, denn es gibt um

7 Uhr schon keinen Parkplatz mehr, geschweige denn einen Einkaufswagen. Man besorgt die letzten Dinge, bereitet daheim alles in Ruhe vor, die Familie kommt, es gibt Geschenke und man plaudert ganz gemütlich beim Essen. Wenn man aber nun mal in die heutige Wirklichkeit schaut, fällt es vielen schwer, sich daran zu erinnern, warum es Weihnachten überhaupt gibt: Weihnachten ist mehr als

dieser Stress, das Hetzen von

A nach B.



Weihnachten ist etwas ganz besonderes. Jesus, Gott selbst, ist Mensch geworden und hat für uns Menschen einen Weg gelegt, wie er nicht besser sein könnte. Den Weg des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, oder zusammengefasst: Er hat uns Zukunftsperspektive geschenkt!



Perspektive in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist er bei uns an einem jeden Tag, hilft uns, begleitet uns – auf der anderen Seite ist Deine Zukunft, der Glaube und die Hoffnung auf ein ewiges Leben! Darüber sollten wir Christen uns immer wieder Gedanken machen und uns ernsthaft darauf besinnen, dass Weihnachten der Grundstein dafür war!



Morgen beginnen wir den 3. Advent, und noch haben Sie und ich die Möglichkeit, aus einer stressigen Weihnacht eine tatsächlich besinnliche Weihnacht zu machen - oder wir tun weiterhin so „als ob“!

Maurice Schmadel ist Gemeindeleiter in der Neuapostolischen Kirche und Vorsteher der Gemeinde Herdecke