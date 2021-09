Wasserleiche: Wer kennt den Toten aus der Ruhr?

Ennepe-Ruhr. Stammt der Tote, der bei Witten aus der Ruhr gezogen wurde, aus Wetter oder Herdecke? Ein Shirt könnte Aufschluss geben.

Die männliche Leiche, die vor rund einem Monat in der Ruhr entdeckt worden ist, konnte noch immer nicht identifiziert werden. Daher bittet die Polizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kennt den Toten mit der Borussia-Kleidung?

Dieses Shirt trug der Tote. Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei

Die Feuerwehr hatte den Mann am 5. August an der Uferstraße, kurz vor der Brücke Ruhrstraße in Witten, geborgen. Nach den Feststellungen der Bochumer Kriminalpolizei gibt es keine Anhaltspunkte, die für ein Fremdverschulden sprechen.

Keine Vermisstenfälle gemeldet

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tote etwa eine Woche im Wasser gelegen hat. Er müsste also Ende Juli verschwunden sein. Entsprechende Vermisstenfälle liegen der Polizei aber immer noch nicht vor – auch nicht aus den umliegenden Städten wie Wetter oder Herdecke. Der Mann könnte aus dem

Diese Angaben gibt es: Der Verstorbene ist etwa 180 cm groß und trug eine Trainingsjacke von Puma in Schwarz und gelb mit BVB-Wappen auf der linken Brust und Evonik-Schriftzug auf dem Rücken in Größe XXL, ein T-Shirt von Abin Collection, Größe M, in Dunkelblau mit Conor-McGregor-Schriftzug vorne und hinten, Kronen-Emblem hinten, Kapuzenpullover und Jogginghose von „Esmara“ in Schwarz (Frotteestoff, Größe L), zudem eine Jogginghose von „Seasons“ in Schwarz (Größe XL), Laufschuhe von Asics (Schuhgröße 43) und blaue Sneakersocken.

Hinweise an die Polizei unter: 0234 909-4111.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter