Bahnverkehr Bauarbeiten am Kreisel: Diese Züge fallen in Wetter nun aus

Wetter. Der Kreisverkehr Kaiser-/Ruhr-/Friedrichstraße befindet sich über Gleisen. Regionalbahnen halten am Wochenende und nächste Woche nicht in Wetter.

An diesem Donnerstag richtet Straßen NRW – wie berichtet – vorübergehend eine neue Verkehrsführung am Kreisel Kaiser-/Ruhr-/Friedrichstraße ein, damit am Wochenende eine tonnenschwere Brückenplatte über den Bahngleisen entfernt werden kann.

Drei regionale Verbindungen betroffen

Wegen dieser Baustelle können Regionalbahnen eine Zeit lang nicht durch Wetter fahren oder am Bahnhof der Harkortstadt stoppen. Konkret bedeutet das: Aufgrund von Brückenarbeiten können die Züge der Linien RE 4, RB 40 und S 5 von Freitag, 7. Juli (21.10 Uhr), bis Samstag, 8. Juli (13.15 Uhr), sowie in der Nacht 12./13. Juli zwischen 21.10 und 4.50 Uhr nicht in Wetter halten.

Als Ersatz verkehren zwischen Witten Hauptbahnhof und der Harkortstadt Taxis im Pendelverkehr. Einen Schienenersatzverkehr (SEV) will die Bahn den Angaben zufolge ebenfalls zwischen Wetter und Hagen Hbf in den genannten Zeiträumen einrichten.

Alle zugehörigen Ersatzfahrpläne finden Interessierte im Internet (auf www.zuginfo.nrw).

