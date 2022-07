Hochwasser Wehr Stiftsmühle in Herdecke: Ruhrverband räumt Treibgut weg

Herdecke. Das Hochwasser von Juli 2021 beschäftigt den Ruhrverband immer noch an vielen seiner Anlagen. Am Wehr Stiftsmühle in Herdecke geht es voran.

Von der neuen Brücke über die Volme können Fußgänger und Radfahrer seit diesem Frühjahr aus noch ungewohnter Perspektive auf Herdecke blicken. Von diesem Überweg am Ruhr-Zusammenfluss schauen Passanten nun auch direkt auf das Wehr Stiftsmühle. Dort war in den letzten Monaten einiges los.

Der Ruhrverband als Eigentümer hatte dort auf Herdecker Stadtgebiet Bagger und andere schwere Geräte im Einsatz, um Folgen des heftigen Hochwassers von Juli 2021 zu beseitigen. An vielen Betriebsanlagen im gesamten Zuständigkeitsgebiet hatten die Wasser-Experten insgesamt Schäden von mehr als 14 Millionen Euro registriert. „Besonders massiv wurden die Wehre der Ruhrstauseen in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. „Heute sind noch längst nicht alle Schäden beseitigt.“

Reifen, Unrat und auch Schadstoffe „fischte“ ein Fachbetrieb vor dem Stauwehr und andernorts aus dem Wasser. Foto: Ruhrverband

Zur Erläuterung: Die teils unwetterartigen Regenfälle rissen am 14. und 15. Juli 2021 nicht nur Treibholz, Schutt und Abfälle, sondern auch ganze Bäume, Wurzeln und sogar komplette Baucontainer und Wohnwagen mit sich. All das prallte zum Teil mit voller Wucht gegen die Stauwehre. „Das war schon eine gewaltige Menge. Da einige unserer Anlagen bereits ein stolzes Alter erreicht haben, ließen sich einige Schäden auch nicht mal eben beseitigen, obwohl manches auch weggespült wurde“, sagt Ruhrverbands-Sprecherin Britta Balt auf Anfrage. Hindernisse mit dem größten Gefahrenpotenzial für die Schifffahrt und den Wassersport ließen sich demnach bereits in den ersten Wochen nach der Flut bergen.

Zum Wehr Stiftsmühle berichtet der Ruhrverband nun erfreut, dass die mühsamen Aufräumarbeiten dort unter Wasser im Juni endeten. Insgesamt 27.000 Tonnen beförderte das beauftragte Spezialunternehmen aus dem Fluss – neben großen Mengen Sand und Geröll auch Autoreifen, Ölfässer, Stahlrohre und sonstige Zivilisationsabfälle. Das Areal unmittelbar vor der Herdecker Anlage baggerten die Fachleute zehn Wochen lang aus.

Die beräumten Sedimente, die laut einem zuvor erstellten Gutachten der Universität Kassel zur Gänze durch das Hochwasser vom Juli 2021 verursacht worden waren, wurden am Ufer zur Trocknung zwischengelagert und mittlerweile entsorgt.

